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СБУ разоблачила схему подделки ПЦР-тестов с прибылью в 1 миллион ежемесячно

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СБУ разоблачила схему подделки ПЦР-тестов с прибылью в 1 миллион ежемесячно

Служба безопасности Украины разоблачила очередную схему подделки результатов ПЦР-тестов на Харьковщине. Злоумышленники вносили недостоверную информацию в приложение "Дий вдома". Среди клиентов были и те, кто имели положительный результат на COVID-19, что могло повлечь распространение пандемии.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Организовали сделку работники одной из частных лабораторий вместе с представителями туристического агентства. Туроператор предлагал "услугу" гражданам, которые планировали выехать за границу или уже вернулись, чтобы не соблюдать требования установленного срока самоизоляции.

По оперативным данным спецслужбы, противоправная схема существовала с начала 2020 года. Ежемесячно выдавали около тысячи справок, а стоимость каждой составляла 800 грн.

Справки выдавали без проведения обследования пациента и отбора материалов для исследования. Инфицированный человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования.

В ходе проведенных обысков по местам жительства фигурантов производства и по 10 адресам частных лабораторий правоохранители изъяли сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов, поддельные печати, официальную документацию и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для выявления всех причастных лиц.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  СБУ


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