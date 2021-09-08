Титановый завод Фирташа в оккупированном Крыму возобновил работу

Филиал российского ООО "Титановые инвестиции" (прежнее название – "Крымский титан") в сентябре возобновил производство продукции после двух месяцев вынужденного простоя.

Об этом сообщил директор завода Эдуард Курмачев, передает Интерфакс-Украина.

"У нас получился двухмесячный простой: июль и август", – сказал глава предприятия, объяснив такую ситуацию перебоями в поставках сырья, в первую очередь в связи с санкциями, введенными Украиной.

По его словам, компания использовала вынужденный простой для изменения логистики (источников сырья), для капитального и текущего ремонта оборудования.

"Сырье поступило на предприятие, и 1 сентября мы начали запуск", – уточнил директор завода.

Он добавил, что предприятие сможет в ближайшее время выйти на проектную мощность: 8 тыс. тонн диоксида титана в месяц.

"Первая партия сырья поступила, ожидаем следующую в середине месяца, и дальше по измененной логистике сырье должно поступать, и мы должны работать, выходить на наши проектные мощности в полном объеме", – сказал Курмачев, отметив, что в полной мере наверстать производственный план на 2021 год не удастся.

Он также рассказал, что предприятие закупило оборудование из Китая, чтобы увеличить мощности двух существующих цехов. Речь шла об увеличении мощности со 100 до 120 тысяч тонн в год.

"Но так как два месяца у нас выпали из производственной линейки, мы понесли убытки, и часть мероприятий перенесем на следующий год, а часть будем финансировать в этом году, чтобы сделать задел на следующий", – сказал Курмачев.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский указом от 24 июня утвердил решение СНБО о введении персональных санкций, в частности, против украинского Дмитрия Фирташа.

Кроме того, была лишена лицензии на разработку месторождения апатит-ильменитовых руд Стремигородское в Житомирской области, выданное на срок с 2004 по 2032 годы ООО "Валки-Ильменит", входящему в титановый бизнес Group DF.

В 2020 году бывший "Крымский титан" сократил выпуск диоксида титана на 15% по сравнению с 2019 годом – до 65 тыс. тонн из-за трех месяцев простоя, в 2021 году планировал рост объемов производства основного вида продукции почти на 50%, до 95 тыс. тонн. Производство серной кислоты в 2020 году сократилось на 17% - до 290 тыс. тонн. Выпуск железного купороса вырос почти на 20% - до 28,6 тыс. тонн.

Официально ООО "Титановые инвестиции" принадлежат кипрской Letan Investments Ltd., которая известна также как учредитель австрийской холдинговой компании олигарха Дмитрия Фирташа – Group DF International GmbH.

Group DF в октябре 2018 года распространила пресс-релиз, в котором заявила, что остается собственником "Крымского титана", "однако уже несколько лет не управляет этим активом, не контролирует его деятельность, представители группы не имеют к этому активу доступа".