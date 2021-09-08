Министерство энергетики готовится получить в управление государственные облэнерго

Министерство энергетики уже согласовало с Министерством экономики и подготовило письмо в Кабинет министров относительно передачи в управление Минэнерго операторов систем распределения электроэнергии (облэнерго) с государственными корпоративными правами.

Об этом сообщил первый замминистра энергетики Юрий Власенко в ходе энергофорума в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Мы вчера подписали письмо с согласованием от Минэкономики относительно передачи нам в управление областных государственных распределительных компаний", – сказал замминистра.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 июля "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере". Документ содержит целый ряд поручений Кабмину, АМКУ, Фонду госимущества и НКРЭКУ.

Среди прочего, решено отменить приватизацию госпакетов акций облэнерго. Так, согласно решению СНБО, облэнерго с госчастью должны быть исключены из перечней приватизации и переданы в управление Минэнерго от Фонда госимущества.

Напомним, несколько лет к приватизации готовились пакеты акций по 70% "Хмельницк-" и "Николаев-", 65% "Харьков-", 60,25% - "Запорожье-" и 50,99% "Тернопольоблэнерго".

В июне этого года ФГИ представил обновленный график приватизации, в котором продажа четырех облэнерго ("Николаев-", "Харьков-", "Запорожье-" и "Хмельницкоблэнерго") бвлп запланирована на февраль 2022 года, тогда как еще два остающихся у государства облэнерго ("Тернополь-" и "Черкассыоблэнерго") пока отсутствуют.