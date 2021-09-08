Белорусские заводы столкнулись с нехваткой комплектующих из-за санкций против режима Лукашенко

Подпавшие под западные санкции белорусские машиностроительные предприятия "МАЗ", "БелАЗ", "Амкодор" испытывают сложности в работе на европейском и американском рынках, в том числе недополучают важные комплектующие.

Об этом первый заместитель министра промышленности Беларуси Сергей Гунько заявил в интервью государственному изданию "СБ. Беларусь сегодня", передает Интерфакс-Украина.

"Среди предприятий страны, находящихся в ведении министерства промышленности, под прямое действие санкций подпали три компании – "МАЗ", "Амкодор", "БелАЗ". Для них значительно затруднилась работа на американском и европейском рынках. Однако санкционное давление не ограничивается только этим. Есть и другие проблемы – по поставке технологий, оборудования для наших компаний", – заявил Гунько.

По его словам, "мы недополучили комплектующие по отдельным важным позициям". В частности, компания Mercedes отказалась поставлять в Беларусь свои двигатели.

"У нас были заказы на машины с двигателем Mercedes, но раз сегодня не можем их поставить, то будем укомплектовывать свои изделия другими", – сказал чиновник.

Замминистра отметил, что "самый важный вопрос для нас сегодня – двигатели "БелАЗ", но даже здесь уже имеются подходы и решения, как не потерять эту нишу и репутацию".

Он отметил, что в вопросе замещения комплектующих по отдельным позициям рассматриваются поставщики из Китая и России.

Комментируя меры, которые принимаются для минимизации негативных последствий санкций, Гунько также назвал создание профильных совместных производств, в том числе с партнерами из Китая. Кроме того, в Беларуси активизирована работа по локализации производств.

Как сообщалось, Совет ЕС 24 июня принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси.

Санкции предусматривают, в том числе, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений, нефтепродуктов, табачных изделий, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.

В части нефтепродуктов и калийных удобрений санкции не распространяются на контракты, заключенные до 25 июня 2021 года.

ЕС также внес в санкционный список по Беларуси 78 белорусских физических лиц и восемь организаций из-за ситуации с нарушением прав человека. В частности, санкции затронули Минский автозавод, Белорусский автозавод, нефтетрейдера ННК и другие компании. Таким образом, в общей сложности под санкциями, введенными ЕС против Белоруссии, теперь находятся 166 физлиц и 15 организаций.