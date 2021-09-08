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Кабмин ввел автоматическое заключение договоров с поставщиками горячей воды и отопления

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Кабмин ввел автоматическое заключение договоров с поставщиками горячей воды и отопления

Кабинет министров на заседании в среду, 8 сентября, внес ряд изменений в правила и типовые договора о предоставлении услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды, предусматривающие автоматическое заключение договоров с потребителями.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

"Больше всего изменения коснулись регулирования договорных отношений с потребителями. Для обеспечения прав всех категорий потребителей, для тех, которые не выбрали ни форму договора с исполнителем услуги, введен публичный договор присоединения о предоставлении услуг поставки тепловой энергии и горячей воды (вместо письменной формы договора)", – сказано в сообщении.

Согласно решению Кабмина, публичные договоры присоединения с индивидуальными потребителями в многоквартирном доме считаются заключенными, если в течение 30 дней со дня опубликования их текстов на сайте органа местного самоуправления или исполнителя услуг, совладельцы многоквартирного дома не заключили другой договор с исполнителем коммунальных услуг.

С владельцем индивидуального дома такой договор считается заключенным, если в течение 30 дней со дня опубликования текста договора он не отказался от услуги.

В Минрегионе уточнили, что для перехода на новые договоры действующим потребителям не нужно предоставлять никакой дополнительной информации или делать что-то дополнительно.

Также изменениями урегулирован ряд вопросов:

  • структуры оплаты услуги и ее детализации, при этом плата за услугу должна вноситься одним платежом, независимо от количества составляющих;
  • учета потребленной услуги и ее распределения между потребителями в зависимости от модели договорных отношений;
  • размещение информации о количестве и качестве услуги;
  • ответственности сторон за ненадлежащее исполнение договорных отношений;
  • процедуры изменения модели договорных отношений или прекращения их действия.

Автор: Михайло Орлюк
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08.09.2021 19:52 Відповісти
 
 