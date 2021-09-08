Глава Бюро экономической безопасности заявил о срыве сроков запуска нового органа

Бюро экономической безопасности (БЭБ) работа учреждения не сможет начать работу в установленный срок с 25 сентября.

Об этом глава БЭБ Вадим Мельник заявил в интервью Cуспільне.

"Мы не успеваем. Так, определенные процессы были затянуты: не по вине Кабмина, не по вине народных депутатов. Так случилось, что оно немного затянулось. Шесть месяцев, которые были даны на ликвидацию ГФС, я в этом участвовал, и эти 6 месяцев которые были даны для начала работы БЭБа... Они по разным объективным причинам затянулись", – сказал чиновник.

Одной из возможных причин Мельник назвал "летние периоды отпусков". При этом он подчеркнул, что сам процесс очень сложный.

"Я хочу запустить работу ведомства примерно где-то в конце этого месяца. 25 сентября – не совсем... Где конец месяца – начало октября. Понимаете, начало работы органа – это постановление Кабинета министров о запуске Бюро экономической безопасности, о запуске его работы. Для того, чтобы ходатайствовать перед премьер-министром, что "выдайте, пожалуйста, такое постановление" – мне нужно доложить, что сделано", – добавил Мельник.

Он заверил, что уже провели "очень много регистрационных процедур": "Уже орган существует уже зарегистрированы счета и т.д. Но чтобы даже провести конкурсные процедуры - мне нужно разработать положение по всем работникам, должностные инструкции. Потому что в конкурсных условиях я прописываю, что я от этих лиц жду, но я только заканчиваю структуру".

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В то же время, на вопрос, действительно ли в законе о БЭБ говорится, что ГФС должна быть ликвидирована на следующий день сразу после запуска БЭБ и будет ли это 26 сентября, Мельник отметил, что речь идет о 25-26 сентября. Кроме того, он не исключил возникновения ситуации, когда ГФС ликвидируют, а БЭБ еще не начнет фактически работать.

"Да, такое может случиться – это риск. И сейчас, как раз, обсуждается этот вопрос: как не допустить, чтобы этого не случилось. Потому, что в законе прописано, так: сначала работа БЭБа, но не позднее шести месяцев. Шесть месяцев истекают, по закону, 25 или 26 сентября. и это как раз та дата, когда изымается из налогового кодекса блок налоговой милиции и она перестает существовать", – уточнил Мельник.

Как сообщалось, 20 августа Кабинет министров назначил директором Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадима Мельника, который возглавлял Государственную фискальную службу с конца 2020 года.

Ранее Мельник неоднократно отмечал, что сотрудники налоговой милиции также могут перейти на работу в БЭБ, поскольку для этого нет ограничений.

Напомним, Государственная фискальная служба должна прекратить работу после создания Бюро экономической безопасности (БЭБ).