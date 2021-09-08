Евразийская комиссия продлила действе пошлин на импорт нержавеющих труб из Украины

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение продлить на пять лет антидемпинговую пошлину (от 4,32% до 18,96%) в отношении ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза из Украины бесшовных труб из коррозионностойкой стали.

Такое решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК в октябре 2020 года, передает Интерфакс-Украина.

Расследование проводилось на основании заявления ПАО "Челябинский трубопрокатный завод", АО "Первоуральский новотрубный завод", АО "Волжский трубный завод" и ООО "ТМК-ИНОКС" (все входят в группу "ТМК").

"Анализ полученной в ходе расследования информации позволил сделать заключение о возможном продолжении демпингового импорта товара и причинении ущерба отрасли экономики ЕАЭС в случае прекращения действия антидемпинговой меры", – отмечается в сообщении ЕЭК.

"Хочу отметить, что наши производители нержавеющих труб располагают достаточным объемом производственных мощностей и способны полностью удовлетворить внутренний спрос. В этом плане рисков для потребителей никаких нет, и рынок чувствует себя стабильно. Однако в случае прекращения действия меры эта стабильность будет нарушена", – прокомментировал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

При этом он отметил, что комиссия будет проводить мониторинг уровня цен на бесшовные трубы из нержавеющей стали – с тем, чтобы в случае резких колебаний иметь возможность оперативной реакции.

Как сообщалось, изначально антидемпинговая пошлина на импорт бесшовных труб в ЕЭК из коррозионностойкой стали из Украины была введена в январе 2016 года сроком на пять лет.