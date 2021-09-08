Швейцарская Stadler начала испытания своего трамвая в Украине

Швейцарская компания Stadler предоставила Харькову современный трехсекционный трамвай для проведения эксплуатационных испытаний.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

По словам директора местного КП "Троллейбусное депо №2" Дмитрия Липового, по итогам испытаний может рассматриваться вопрос о закупке таких трамваев.

"Вагон оснащен всеми необходимыми системами для передвижения и комфортной перевозки пассажиров. Но сначала мы должны провести эксплуатационные испытания, то есть ознакомить техперсонал с особенностями конструкции вагона, понять, насколько эти трамваи подходят для наших трамвайных путей, как мы сможем обслуживать эту технику с точки зрения возможностей наших депо", – отметил Липовый.

Как сообщалось, в августе Мининфраструктуры, "Укрзализныця", Stadler CIS AG и Швейцарское агентство страхования экспортных рисков SERV подписали меморандум, который предполагает предоставление 500 млн евро кредита на закупку 80 региональных поездов Stadler для "Укрзализныци", а также 10 поездов дальнего следования.

Первый пятивагонный региональный электропоезд Stadler Flirt ЭПМ уже доставлен для испытаний в Украину с завода в Беларуси, однако компания обещает создать в Украине отдельное предприятие по сборке своих поездов.