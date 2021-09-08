Рада одобрила законопроект о развитии систем орошения земель

Верховная Рада приняла за основу проект закона "Об организациях водопользователей и стимулирования гидротехнического мелиорации земель".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта в первом чтении проголосовали 312 народных депутатов.

Законопроект определяет статус организаций водопользователей (ОВП), порядок создания и функционирования этих организаций, а также позволит аграриям самостоятельно эксплуатировать мелиоративные сети и привлекать инвестиции в их модернизацию и развитие.

Согласно пояснительной записке к документу, действующее законодательство не предусматривает механизмов самостоятельного финансирования аграриями строительства, замены и ремонта объектов мелиоративной инфраструктуры, а также существования права частной собственности на них.

Эти факторы существенно снижают заинтересованность агробизнеса в строительстве новых мелиоративных систем для собственных потребностей, поскольку возникновение права собственности на них может быть поставлено под сомнение, отмечают авторы законопроекта

Кроме этого, отсутствие порядка фиксации госорганами пространственных характеристики объектов мелиоративных систем низшего уровня не позволяет отличить их от других подобных объектов.

Законопроект призван урегулировать указанные пробелы в законодательстве путем уточнения правовой базы для создания и деятельности ОВП, передачи ОВП функций управления частью объектов мелиоративной инфраструктуры низшего уровня, а также создание правовых механизмов для строительства новой мелиоративной инфраструктуры и инвестирования в существующую.

В частности, предусмотрено выделение мелиоративной сети, как отдельной составляющей мелиоративной системы, в состав которой входит комплекс технологически связанных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающей забор или сброс воды из или в точке водовыдела для нужд водопользователей.

Кроме того, предлагается установить, что сведения о мелиоративной сети, ее отдельных составляющих и земельных участках (массивах земель), должны быть внесены в Государственный земельный кадастр, а вещные права на такие сети – в реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта позволит увеличить площади под орошением, повысит эффективность сельского хозяйства, уменьшит себестоимость полива земельных участков, минимизирует риски прекращения подачи/отвода воды во время вегетационного сезона, уменьшит расходы государства на администрирование системы мелиорации и позволит не допустить деградацию почв.

В то же время Главное экспертное управление Верховной Рады в своих выводах к законопроекту отмечает, что в результате принятия закона каналы оросительных и осушительных системы будут выведены из-под действия Водного кодекса, в том числе в части охраны вод от загрязнения. Кроме того, законом разрешается приватизация насосных станций, которые являются составляющими межхозяйственных мелиоративных систем.

Как сообщалось, ранее Верховная Рада отправила указанный законопроект на доработку.

По данным авторов законопроекта, Украина имеет около 40,5 млн га земель, пригодных для ведения сельского хозяйства, из них 2,2 млн га формально отнесены к орошаемым (с учетом оккупированных территорий). Однако, по данным Минагрополитики, постоянного орошения в Украине требуют 18,7 млн га пахотных земель, периодического – 4,8 млн га.

Однако по данным Государственного агентства водных ресурсов в 2016 году гидротехническая мелиорация осуществлялась на 477 тыс. га земли, в 2017 году – 497 тыс. га, в 2018 году – 511 тыс. га земли, в 2019 году – 532 тыс. га земли, в 2020 году – 551 тыс. га.