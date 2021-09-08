Экспорт украинского подсолнечного масла сократился за год на 21%, – ассоциация

Экспорт подсолнечного масла в 2020/2021 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) сократился на 21% по сравнению с 2019/2020 МГ – до 5,28 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные отраслевой ассоциации "Укролияпром", передает Интерфакс-Украина.

В объединении отмечают, что экспорт составил 98,1% предельного объема, согласованного Министерством экономики в размере 5,38 млн тонн.

Согласно сообщению, предприятия масложировой отрасли Украины уже начали переработку семян подсолнечника урожая 2021 года.

Как сообщалось, Минэкономики в апреле 2021 года подписало меморандум о взаимопонимании с экспортерами, ограничивающий экспорт подсолнечного масла в 2020/2021 МГ на уровне 5,38 млн тонн для стабилизации внутреннего рынка, тогда как ранее годовой экспорт оценивался в 5,52 млн тонн.

Напомним, по результатам 2020 года Украина занимает 1-ю позицию в рейтинге крупнейших экспортеров подсолнечного масла в мире. Основными странами-импортерами данного продукта являются: Индия (31% украинского экспорта), Китай (20%) и Нидерланды (10%). На каждом из перечисленных рынков в 2020 году украинские поставщики занимали лидирующие позиции.

При этом Украина является не только крупнейшим экспортером подсолнечного масла, но и крупнейшим мировым производителем данного продукта, который занимает значительную долю в экспортном портфеле. По результатам 2020 года доля подсолнечного масла составляла 11% экспортной выручки.