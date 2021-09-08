"Укрзализныця" выставит на продажу часть забронированных для своих сотрудников билетов

"Укрзализныця" сократила количество мест в поездах, которые бронировались для нужд железнодорожников.

Благодаря этому в продажу ежемесячно будет поступать 3 тысячи дополнительных билетов на поезда, сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

"По результатам дата-аналитики, в одном из поездов бронирования вообще отменено – ​​забронированные места не использовались. В девяти поездах количество забронированных мест уменьшили наполовину, а в трех – на четверть", – отмечается в сообщении.

В компании напомнили, что ранее места, которые были забронированы для рабочих поездок и не были приобретены, попадали в свободную продажу перед отправлением поезда. Однако нередко пассажиры не успевали их покупать, соответственно, железная дорога теряла прибыль.

"После анализа направлений и заполняемости поездов стало понятно, что есть варианты сократить количество таких броней, чтобы дать пассажирам больше возможностей покупать билеты на поезда заранее. Почти 3000 билетов – это небольшой процент по сравнению с тем количеством, которое "Укрзализныця" продает ежемесячно, но пассажиры рейсов №738 Киев - Запорожье, №7/8 Киев - Черновцы, №82 Новоалексеевка - Харьков и еще 10 точно почувствуют это изменение", – прокомментировал руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.