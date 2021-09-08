Транзит российского газа через Украину упал с начала года на 15%, – Оператор ГТС

Транзит природного газа через украинскую ГТС в страны Европы в августе составил 3,84 млрд кубометров. В том числе в Польшу транзитировано 0,34 млрд куб. м газа, в Словакию – 2,5 млрд куб. м, в Венгрию – 0,8 млрд куб. м, в Молдову – 0,19 млрд куб. м.

Об этом сообщает прес-служба ООО "Оператор ГТС Украины".

Таким образом, с начала года транзит газа составил 29,46 млрд кубометров, что на 5,34 млрд кубометров или на 15,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В компании напомнили, что в начале 2021 года "Газпром", согласно условиям транзитного контракта, снизил объемы транспортировки газа украинской ГТС с 180-185 млн куб. м в сутки до 124 млн куб. м в сутки.

"Такой показатель бронирования держался в течение последних пяти месяцев. Однако на аукционе 16 августа "Газпром" забронировал на сентябрь только 4% (0,65 млн куб. м в сутки) от предложенных 15 млн куб. м в сутки дополнительных гарантированных транзитных мощностей через украинскую газотранспортную систему. То есть объемы транспортировки через территорию Украины в сентябре снизятся еще больше – до 109 млн куб. м в сутки – минимального объема, предусмотренного существующей транзитной соглашением до 2025 года", – отмечается в сообщении.

По мнению гендиректора Оператора ГТС Украины Сергея Макогона, следствием такой транзитной политики, согласно которой объемы транспортировки в 2021 году уменьшились с 65 до 40 млрд куб. м, стало рекордное подорожание газа на европейских газовых хабах. За год цена на газ в Европе выросла почти втрое.

"Украина постоянно предлагает дополнительные транзите мощности для снабжения дополнительных объемов газа в ЕС. Однако "Газпром", к сожалению, постоянно отказывается от них. Создается впечатление, что таким поведением "Газпром" не только стимулирует дальнейший рост цен на газ в ЕС, но и посылает крайне прозрачные сигналы в Европу, что дополнительные объемы газа возможны только через "Северный поток-2", – заявил Макогон.

Как сообщалось, цана ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures 8 сентября днем взяла отметку 55,1 евро за кВт-ч, или $673 за тысячу кубометров.