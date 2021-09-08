"Vodafone Украина" закрыла сделку по покупке оператора Vega у холдинга Ахметова

Группа компаний "Vodafone Украина" закрыла сделку по покупке 99,99% акций ЧАО "Фарлеп-Инвест", которое работает под брендом Vega, а также не менее 95% уставного капитала ООО "Кейбл ТВ-Финансы".

Как сообщает пресс-служба мобильного оператора, целью покупки данных компаний для "Vodafone Украина" является дальнейшее развитие бизнеса в сфере телекоммуникаций, в частности услуг фиксированной связи.

В компании отметили, что ЧАО "Фарлеп-Инвест" и ООО ""Кейбл ТВ-Финансы" владеют частотным ресурсом в диапазоне 2,3 ГГц (15 МГц в 6 регионах), а также в диапазоне 2,5-2,7 ГГц.

Как сообщалось, ранее Антимонопольный комитет Украины разрешил ЧАО "ВФ Украина" ("Vodafone Украина") приобрести контрольный пакет акций ЧАО "Фарлеп-Инвест" (Vega Telecom) у группы СКМ Рината Ахметова. Vodafone купил компанию для развития собственной сети фиксированного интернета.

Согласно промежуточной отчетности "Vodafone Украина", предварительная сумма сделки составляет до $15 млн.

Напомним, информация о планах управляющей компании СКМ Рината Ахметова продать оператора фиксированной связи Vega появилась еще в мае 2019 года, однако стороны не подтверждали сделку.

В ноябре 2020 года "Vodafone Украина" заявил о планах строить собственную сеть фиксированного интернета.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине. В 2020 году компания сократила чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с 2019 годом – до 1,2 млрд грн.

В 2019 году группа NEQSOL Holding через Telco Solutions and Investments, подконтрольную азербайджанскому оператору Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Национальный телеком-оператор Vega предлагает комплексные современные решения в области фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к сети Интернет и передачи данных. Входит в телекоммуникационное направление группы СКМ Рината Ахметова.

Vega присутствует в 22 областях Украины. Оперативное управление телекоммуникационной группой Vega осуществляет ЧАО "Фарлеп-Инвест". Генеральный директор компании – Мурат Чинар.