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Кабмин поручил начать служебное расследование против главы Госгеонедр

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Кабмин поручил начать служебное расследование против главы Госгеонедр

Кабинет министров на заседании в среду, 8 сентября, поручил начать служебное расследование в отношении главы Госгеонедр Романа Опимаха.

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), участвовавший в заседании правительства, сообщил в Telegram.

"Кабмин согласовал протокольное решение об обеспечении проведения служебного расследования относительно председателя Госгеонедр Опимаха Р. Е. в соответствии с частью третьей статьи 65-1 закона "О предотвращении коррупции" (Ответственность за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, – ред.), во исполнение резолюции премьер-министра Украины от 20 августа для представления Офису Генерального прокурора", – сообщил нардеп.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил Романа Опимаха руководителем Государственной службы геологии и недр (Госгеонедра) в ноябре 2019 года. До этого он возглавлял Ассоциацию газодобывающих компаний Украины (АГКУ).

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Telegram


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