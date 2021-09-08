Кабмин назначил нового главу Госэнергонадзора

Кабинет министров на заседании в среду, 8 сентября, назначил Руслана Слободяна председателем Государственной инспекции энергетического надзора.

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), участвовавший в заседании правительства, сообщил в Telegram.

Согласно данным на сайте АО "Хмельницкоблэнерго", Слободян с сентября 2017 года работет на должности технического директора компании. В целом он работает на разных должностях в "Хмельницкоблэенерго" с 1997 года.