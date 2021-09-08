Рада одобрила законопроект о гарантиях прав инвесторов на недвижимость в недостроенных домах

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5091 в первом чтении проголосовали 322 народных депутата.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано создание правовых механизмов для обеспечения прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости.

Проектом предлагается: