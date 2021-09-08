Меткомбинаты за 10 лет вложили в модернизацию более половины заработанной прибыли, – инвестаналитик

Украинские компании горно-металлургического сектора реинвестировали в модернизацию и расширение производственных мощностей свыше половины заработанных за последние 10 лет средств.

Такую оценку озвучил инвестиционный аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун в интервью бизнес-порталу Uaprom.info.

В частности, суммарно за последние 10 лет крупнейшие украинские меткомпании, такие как Метинвест, Ferrexpo или АМКР, потратили на капвложения от 54% до 81% заработанных денег (операционный денежный поток – ОДП), отметил Хорошун.

В то же время, по его расчетам, за те же 10 лет "проели", то есть потратили на дивиденды украинские металлурги от 15% до 24% ОДП.

При этом он сравнил капитальные вложения украинских компаний и их российских конкурентов, отметив, что доля инвестиций украинских металлургов относительно их заработка значительно выше, чем в РФ.

"Украинские металлурги вкладывают бОльшую долю зарабатываемых денег, чем российские конкуренты, а на дивиденды тратят меньше. Но россияне после распада СССР стартовали с более развитых и более прибыльных мощностей, поэтому у украинских металлургов остается больше возможностей для инвестиций в будущем", - объяснил он.

По словам Хорошуна, необходимо учитывать и возможности каждой компании, т.е. сколько она зарабатывает: "за последние 10 лет украинские металлурги инвестировали 54-81% зарабатываемых денег, я думаю, что более объёмные инвестиции были бы сопряжены с высокими рисками дефолта по заёмным средствам".

Он также напомнил, что стоимость заемного капитала для украинских компаний часто выше, чем для конкурентов, поэтому инвестиционная активность предприятий ограничена и этим фактором.