Кабмин предложил ввести штрафы для нелегальных домов престарелых

Кабинет министров на заседании в среду, 8 сентября, одобрил законопроект "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно усиления ответственности в сфере предоставления социальных услугˮ.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.

"Сегодня поддержали законопроект, который вводит штрафные санкции в случае несоблюдения требований законодательства и других обязательств в социальной сфере. Документ должен предотвратить возникновение ситуаций, когда учреждения по оказанию социальных услуг не выполняют свою роль и представляют угрозу для людей. Например, пожар в доме престарелых в Харькове", – написал премьер.

Шмыгаль отметил, что на сегодняшний день не определен механизм контроля и ответственности за нарушение законодательства в сфере предоставления социальных услуг.

"Поэтому мы предлагаем ввести штрафы, размер которых будет колебаться в зависимости от нарушений от десяти до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 11,4 тыс. грн до 2,3 млн грн)", – добавил глава правительства.

Как уточили в пресс-службе Министерства социальной политики, в соответствии с законом предоставители социальных услуг должны соответствовать критериям деятельности поставщиков социальных услуг, установленным правительством, и быть включены в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг.

В министерстве отметили, чир по результатам проверок деятельности поставщиков социальных услуг было выявлено, что они не предоставляют информации о своей деятельности для включения их в специальный реестр и работают с нарушением требований действующего законодательства.

"Так, выявлено 822 поставщика услуг негосударственного сектора, которые предоставляют услуги по проживанию. Привлечены к ответственности 460 руководителей поставщиков социальных услуг, а также направлено в административные суды 25 исковых заявлений о применении мер реагирования. Составлено органами Нацполиции 69 административных протоколов и начато 49 уголовных производств", – уточнили в министерстве.

С целью урегулирования вопроса усиления ответственности за невыполнение требований законодательства в сфере социальных услуг предлагается внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

В министерстве напомнили, что на его сайте уже размещен Реестр поставщиков социальных услуг, который сейчас работает в тестовом режиме, в котором содержится информация о более 3 тысячах поставщиков социальных услуг, в том числе по более 400 таких поставщиков негосударственного сектора.

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Как сообщалось, в конце января Минсоцполитики поручило Национальной социальной сервисной службе с участием областных администраций в течении месяце выявить и внести в госреестр данные о частных домах престарелых, а также заведениях для лиц с инвалидностью и наркозависимых.

Причиной проверок стал пожар в частном доме престарелых в Харькове, который унес жизни 15 человек. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте.