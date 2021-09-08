Кабмин утвердил план по развитию широкополосного интернета на 2021-2022 годы

Кабинет министров Украины принял план мер по развитию широкополосного доступа к интернету в стране на текущий и 2022 годы.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 8 сентября, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сопутствующим документам к проекту, планируется, что в четвертом квартале 2021 года будут подключены к фиксированному широкополосному доступу к интернету 6 тыс. учреждений социальной инфраструктуры.

В течение первого квартала 2022 года планируется усовершенствовать правовое регулирование вопросов предоставления доступа к инфраструктуре объектов электроенергетики и транспорта.

Кроме того, в течение января-марта 2022 года планируется урегулировать вопрос осуществления расчетов электромагнитной совместимости радиооборудования и излучающих устройств для использования разными радиотехнологиями и радиослужбами общих и специальных пользователей. Тогда же планируется обновить перечень показателей качества и их граничных нормированных уровней для услуг мобильной связи.

В первом квартале 2022 года также запланировано создание государственной платформы (веб-сайта) состояния развития широкополосного доступа к интернету.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики разработало проект закона "О защите прав потребителей" (в новой редакции), который призван ввести действенные механизмы по регулированию интернет-коммерции.