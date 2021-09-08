Минобороны увеличит перечень вооружения для закупок по открытым процедурам

Образцы вооружения и военной техники, которые прошли стадии опытно-конструкторских работ, стоят на вооружении и одновременно экспортируются в иностранные государства, или выставляются для показа на международных выставках, с 2022 года должны закупаться по открытым процедурам.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Для решения этой задачи в Министерстве обороны будут разработаны соответствующие механизмы.

"Через прозрачные конкурентные процедуры, через создание условий для надлежащего демократического гражданского контроля должны двигаться к уменьшению доли тайных договоров в закупках вооружения и военной техники. Сегодняшнее законодательство позволяет обеспечить баланс между прозрачностью использования оборонного бюджета и интересами обороноспособности страны", - заявил заместитель министра обороны Украины Александр Носов.

Ранее, в июне, сообщалось, что государственный оборонный заказ на 2021 год выполнен на 68,75%.