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Рада обязала публиковать информацию о зарплатах в госкомпаниях

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Рада обязала публиковать информацию о зарплатах в госкомпаниях

Верховная Рада обязала открывать информацию об оплате труда в государственных компаниях.

За соответствующий законопроект №3952 о внесении изменений в некоторые законы об обеспечении открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях во втором чтении проголосовало 324 народных депутата, передает Интерфакс-Украина.

Согласно изменениям в закон "О защите персональных данных", не относятся к информации с ограниченным доступом сведения о получении в любой форме физическим лицом бюджетных средств, государственного или коммунального имущества, принципы формирования и размер оплаты труда, вознаграждения, дополнительные блага руководителя и заместителя руководителя государственного предприятия или организации.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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