Firefly Aerospace Полякова планирует запустить вторую ракету Alpha в ближайшее время

Американская компания-разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, готова к запуску второй ракеты Alpha и планирует провести следующий запуск в ближайшее время.

Об этом заявил сам Поляков, комментируя результаты запуска первой ракеты Alpha 3 сентября 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

"Запуск ракеты Alpha - это один из самых удачных первых запусков среди частных компаний. Нам удалось достичь сверхзвуковой скорости, при которой все системы работали исправно. Но из-за сбоя в работе топливного клапана одного из двигателей ракета не смогла сохранить траекторию полета, поэтому, к сожалению, нам пришлось прекратить миссию ракеты на этот раз. Мы собрали все необходимые данные для дальнейших пусков и готовы к запуску второй ракеты Alpha", - рассказал он.

Поляков отметил, что ракета Alpha - первая ракета такого веса, сконструированная в США после Falcon 9, то есть за последние 13 лет. Она может доставлять до тонны полезного груза на орбиту, что выше всех аналогов в этом классе.

"Мы движемся дальше по плану и, в ближайшем будущем, запустим вторую ракету Alpha, так же как и продолжим работу над ракетой класса Beta и мунлоадером BlueGhost в рамках программы Артемида", - добавил он.

Как сообщалось, согласно прямой трансляции запуска ракеты Alpha в Youtube, пусковое окно открылось 3 сентября в период с 04:00 до 08:00 по киевскому времени. Взлет ракеты состоялся в 4:58 по Киеву, но через пару минут после старта миссию прервали из-за неизвестной аномалии. Согласно видеотрансляции, ракета взорвалась в полете.

В Firefly Aerospace тогда заявили, что полет ракеты Alpha был прерван согласно протоколам безопасности.

Firefly Aerospace (изначально – Firefly Space Systems) - созданная в 2014 году в Техасе (США) частная американская компания, ведущая разработку семейства РН легкого класса нового поколения. В Днепре Firefly Aerospace имеет собственный R&D-центр и цех экспериментального производства малых ракетных узлов с последующим лабораторным тестированием.

Firefly входит в число сторонников идеи так называемого "Нового космоса" - движения в аэрокосмической отрасли, ставящего целью расширение доступа к космосу за счет использования инноваций для снижения стоимости пусков, а также за счет преодоления административных и логистических ограничений, связанных с зависимостью от национальных космических институтов. В настоящее время идею "Нового космоса" наиболее активно продвигают на рынке американские SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin.

Компанию Firefly Aerospace в 2017 году перезапустил украинец Максим Поляков, включив ее в состав Noosphere Ventures. Штаб-квартра Firefly базируется в Техасе, офисы компании работают в Вашингтоне, Токио (Япония) и Днепре (Украина).