PayPal покупает японскую платежную систему Paidy за $2,7 миллиарда

Американская платежная система PayPal Holdings Inc. договорилась о покупке японского конкурента Paidy примерно за $2,7 млрд на фоне стремления расширить бизнес на третьем по величине в мире рынке электронной торговли.

Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2021 года, говорится в сообщении PayPal. После ее завершения Paidy продолжит управлять своим бизнесом, передает Интерфакс-Украина.

Paidy является платежной платформой и поставщиком решений, которые позволяют совершать покупки по принципу "buy-now-pay-later" ("купи сейчас, плати потом") преимущественно за наличные денежные средства. Сервисы Paidy позволяют японским потребителям совершать покупки онлайн, а затем платить за них ежемесячно в удобном магазине или через банковский перевод.

"Paidy находится лишь в начале своего пути, и присоединение к PayPal ускорит реализацию наших планов по расширению за пределы рынка электронной торговли и созданию уникальных сервисов как нового стандарта шопинга", - сказал президент и главный исполнительный директор Paidy Рику Суги.

Клиентами PayPal являются более 400 млн потребителей и продавцов более чем на 200 рынках. Компания сообщила в конце июля, что общий объем платежей на ее платформе по итогам второго квартала увеличился на 40%, до $311 млрд.