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Минэнерго предложило третий вариант финансирования закупки угля для "Центрэнерго"

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Минэнерго предложило третий вариант финансирования закупки угля для

Министерство энергетики планирует привлечь средства для закупки угля ПАО "Центрэнерго" у Государственного агентства резерва (Госрезерв), поскольку госбанки отказались кредитовать компанию.

Как сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, речь идет о финансировании закупки угля в объеме около 1 млн тонн, передает Интерфакс-Украина.

"Министерство инициировало совещание в Минэкономики, через премьер-министра было поручение. Сейчас будем отрабатывать и пытаться внести соответствующие изменения в госбюджет, чтобы за счет средств Госрезерва закупить уголь для "Центрэнерго", – сказал заместитель министра.

При этом он отметил, что нет необходимости в привлечении всей предполагаемой суммы сразу, "деньги могут идти постепенно".

По словам замминистра, к процессу работы по привлечению средств Госрезерва будет подключено как "Центрэнерго", так и Фонд госимущества.

Ранее член дирекции "Центрэнерго" Владимир Галущак сообщил, что предприятию было отказано в привлечении средств Госрезерва, также оно получило отказ госбанков прокредитовать закупку угля, ссылаясь на необходимость получения госгарантий под такие кредиты.

Как сообщалось, ранее "Центрэнерго" обратилось к государственным банкам с целью получения кредита на сумму около 1 млрд грн на коммерческих условиях для закупки угля во избежание его дефицита в отопительный период.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что "Центрэнерго" не имеет средств для закупки достаточных объемов угля на зиму и предложил привлечь для этого кредиты госбанков, либо провести закупку импортного угля для госкомпании за счет "Нафтогаза Украины".

Напомним, Министерство энергетики утвердило новый помесячный график накопления угля для ТЭС и ТЭЦ, поручив накопить к началу отопительного сезона 3,05 млн тонн топлива, что более чем в два раза превышает пиковый показатель предыдущего графика (1,41 млн тонн).

При этом по данным "Укрэнерго", ситуация с накоплением угля остается критической – запасы угля газовой группы на складах ТЭС в 2,4 раза меньше предусмотренного предыдущим графиком Минэнерго объема.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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