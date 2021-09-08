Кабмин установил зарплаты для Офиса "инвестнянь" от Зеленского

Кабинет министров утвердил условия оплаты труда для Офиса по привлечению и поддержки инвестиций (UkraineInvest) и Офиса по развитию предпринимательства и экспорта.

Соответствующее решение правительство приняло с доработкой на заседании 8 сентября, передает Интерфакс-Украина.

Согласно проекту постановления, месячный должностной оклад (тарифная ставка) исполнительного директора UkraineInvest и директора Офиса по развитию предпринимательства составит 34,7 тыс. грн, их заместителей - 34,1 тыс. грн, главного бухгалтера - 28,5 тыс. грн, начальника отдела (управления) - 28,3-31 тыс. грн.

В то же время оклад аналитика первой категории (младший консультант, старший эксперт ВЭД, юрисконсульт) утвержден на уровне 17 тыс. грн, аналитик второй категории (экономист, специалист первой категории) - 11,5-13,5 тыс. грн.

Как сообщалось, в феврале Кабинет министров определил Офис по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) уполномоченным учреждением по сопровождению инвестора в подготовке и реализации проекта со значительными инвестициями.

Напомним, 10 февраля президент Владимир Зеленский подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине". Он предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро.

В частности, определена возможность получения налоговых льгот, обеспечения инвестиционных проектов объектами смежной инфраструктуры, предоставление преимущественного права землепользования земельными участками государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов, закрепление гарантий инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины. При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Изначально в феврале 2020 года на Экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский анонсировал ряд мер, призванных привлечь иностранных инвесторов. В частности, персональную "инвестиционную няню" от правительства и прямые инвестиционные договоры с государством для проектов с инвестициями более $100 млн.