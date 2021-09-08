БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1564 відвідувача онлайн
Новини ЕнергетикаМакроекономіка
3 311 12
газ (7463) Європа (553) ціни (2967) Тарифи на газ (698)

Цены на газ в Европе превысили $670 за тысячу кубометров

Новини БізнесЦензор Енергетика Макроекономіка

Цены на газ в Европе превысили $670 за тысячу кубометров

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures 8 сентября днем взяла отметку 55,1 евро за кВт-ч, или $673 за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи, передает Интерфакс-Украина.

Поставки российского газа в Европу по балансирующему газопроводу "Ямал-Европа" 8 сентября  находятся на уровне 2,6 млн кубометров в час после 2,7 млн кубометров в час 7 сентября.

Через Украину "Газпром" прокачивает в сентябре не более 109 млн кубометров в сутки (норма долгосрочного контракта на транзит).

На евразийском континенте постепенно начинается отопительный сезон - пока в самых северных регионах. Чуть более месяца остается до перехода от закачки к отбору газа из подземных хранилищ.

На данный момент уровень запасов в подземных ПХГ Европы составляет 69,13% (данные Gas Infrastructure Europe по итогам 6 сентября), что на 15,7 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет. Несмотря на это огромное отставание, средние темпы закачки газа в европейские хранилища в сентябре мало чем отличаются от многолетних значений.

Европейский рынок газа в сентябре все больше топлива использует на текущее потребление и меньше - на закачку. В результате в будние дни закачка отстает от средних многолетних значений примерно на четверть.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу, превысив на минувшей неделе отметку в $645 за тыс. кубометров.

В Украине биржевые цены на газ также установили новый исторический максимум, превысив 20 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС), однако за вычетом налога остаются несколько ниже европейских.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потрібно продавати газ з підземних газових сховищ, поки ціна висока!
показати весь коментар
08.09.2021 17:24 Відповісти
Цены на газ в Европе превысили $670 за тысячу кубометров - Цензор.НЕТ 1132
показати весь коментар
09.09.2021 09:04 Відповісти
Тарифи вже знизили, тільки барани сивочолого пастуха про це не знають!
показати весь коментар
09.09.2021 14:22 Відповісти
дурню, ти краще розкажи, як твій "гросмейстер" задній міст кловану заносив і нічого не получилося Цены на газ в Европе превысили $670 за тысячу кубометров - Цензор.НЕТ 5605 Цены на газ в Европе превысили $670 за тысячу кубометров - Цензор.НЕТ 9970
показати весь коментар
09.09.2021 15:06 Відповісти
Гриценко ще буде прем'єр міністром і Президентом!
показати весь коментар
09.09.2021 15:14 Відповісти
Карма. Захотіли російського газу, не розвивали сланець і зріджений газ, то тепер мають космічні ціни.
показати весь коментар
08.09.2021 19:33 Відповісти
Тут фишка в том, шо Газпром мог бы увеличить прокачку, но целенаправленно не делает этого. Да это и логично - зачем ? Если можно поставлять меньше, а зарабатывать больше. Капитализм ! Ну и политика тут заодно - склоняют Европу к быстрому запуску нового газогона.
показати весь коментар
09.09.2021 09:19 Відповісти
2 сентября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки по "Северному потоку 2" могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне текущего года. При этом глава "Газпрома" уточнил, что это не приведет к увеличению общего объема поставок российского газа в Европу. Источник: https://biz.censor.net/n3287180

Так что ничего от запуска СП-2 не измениться, цены и дальше будут в космосе. И так будет до тех пор, пока кацапам не разрешат полностью управлять трубой. На сегодняшний день суд в Германии обязал газпром придерживаться норм "газового" законодательства и разделить поставку и транспортировку, кроме того 50% трубы отдать для прокачки другим компаниям. Тут или бюргеры сдадуться кацапам (скорее всего), или наконец дойдет (это вряд ли), что газ - это оружие кацапов.
показати весь коментар
09.09.2021 10:43 Відповісти
Треба було закачувати газ на початку року, але ж "велике крадівництво" понад усе. Тепер всі відгребуть за газ по захмарним цінам(
показати весь коментар
08.09.2021 22:20 Відповісти
Если брать товар у одного поставщика - то цены можно задирать до небес . Где европейские ценности - конкуренция? Почему берут газ у спекулянтов из *********?
показати весь коментар
09.09.2021 12:27 Відповісти
Если зпустят СП 2, так и 1000 евро покажется дешевой ценой.
показати весь коментар
09.09.2021 15:10 Відповісти
 
 