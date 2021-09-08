Цены на газ в Европе превысили $670 за тысячу кубометров
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Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures 8 сентября днем взяла отметку 55,1 евро за кВт-ч, или $673 за тысячу кубометров.
Об этом свидетельствуют данные биржи, передает Интерфакс-Украина.
Поставки российского газа в Европу по балансирующему газопроводу "Ямал-Европа" 8 сентября находятся на уровне 2,6 млн кубометров в час после 2,7 млн кубометров в час 7 сентября.
Через Украину "Газпром" прокачивает в сентябре не более 109 млн кубометров в сутки (норма долгосрочного контракта на транзит).
На евразийском континенте постепенно начинается отопительный сезон - пока в самых северных регионах. Чуть более месяца остается до перехода от закачки к отбору газа из подземных хранилищ.
На данный момент уровень запасов в подземных ПХГ Европы составляет 69,13% (данные Gas Infrastructure Europe по итогам 6 сентября), что на 15,7 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет. Несмотря на это огромное отставание, средние темпы закачки газа в европейские хранилища в сентябре мало чем отличаются от многолетних значений.
Европейский рынок газа в сентябре все больше топлива использует на текущее потребление и меньше - на закачку. В результате в будние дни закачка отстает от средних многолетних значений примерно на четверть.
Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу, превысив на минувшей неделе отметку в $645 за тыс. кубометров.
В Украине биржевые цены на газ также установили новый исторический максимум, превысив 20 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС), однако за вычетом налога остаются несколько ниже европейских.
Будь ласка, зачекайте...
Так что ничего от запуска СП-2 не измениться, цены и дальше будут в космосе. И так будет до тех пор, пока кацапам не разрешат полностью управлять трубой. На сегодняшний день суд в Германии обязал газпром придерживаться норм "газового" законодательства и разделить поставку и транспортировку, кроме того 50% трубы отдать для прокачки другим компаниям. Тут или бюргеры сдадуться кацапам (скорее всего), или наконец дойдет (это вряд ли), что газ - это оружие кацапов.