Цена электроэнергии в августе выросла в 1,5 раза из-за повышения ценовых ограничений, – Оператор рынка

В торговой зоне Объединенной энергосистемы (ОЭС) Украина в августе индекс цен базовой нагрузки на Рынке на сутки вперед (РСВ) выше, чем в июле 2021 года на 52,51%, и составляет 1 958,64 грн/МВт-ч.

Об этом говорится в ежемесячном отчете о работе рынка ГП "Оператор рынка".

"Значительное повышение цен на РСВ и Внутрисуточном рынке (ВСР) в торговой зоне ОЭС в августе обусловлено повышением максимального уровня предельных цен (постановление НКРЭКУ №1227 от 30 июля) и дефицитом предложений", - сказано в ответе.

В торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" (БуОс) индекс цен "базы" выше, чем в июле 2021 года на 0,11% и составляет 1655,62 грн/МВт-ч.

Средневзвешенная цена на РСВ в августе 2021 увеличилась на 38% по сравнению с июлем 2021 и составила 2034,63 грн/МВт-ч. По сравнению с августом 2020 средневзвешенная цена на РСВ увеличилась на 53,52%.

По "ОЭС Украины" в августе 2021 средневзвешенная цена увеличилась на 43,83% и составила 2076,95 грн/МВт-ч. По БуОс средневзвешенная цена увеличилась на 0,05% и составляет 1705,85 грн/МВт-ч.