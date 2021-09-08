Украина готовит выпуск облигаций на 20 миллиардов для развития ипотеки, – Шмыгаль

Украина готовит выпуск облигаций на 20 млрд грн для развития ипотеки.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая правительственное заседание 8 сентября, передает Интерфакс-Украина.

Также Кабинет министров утвердил присоединение Государственного ипотечного учреждения к ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" с переходом прав и обязательств ГИУ к "Укрфинжилье".

"Установить, что по договорам, заключенным Государственным ипотечным учреждением, происходит переход прав и обязательств к ЧАО "Укрфинжилье" в объеме и на условиях, которые будут существовать на момент подписания предварительного акта", – указано в проекте соответствующего постановления.

Такой переход будет касаться и госгарантий, предоставленных ГИУ.

"После завершения объединения (Государственного ипотечного учреждения к ЧАО "Укрфинжилье") мы готовим выпуск облигаций на сумму около 20 млрд грн, чтобы ипотечные программы были доступными как можно большему числу украинцев", – сказал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 6 сентября 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписаны 785 кредитных договоров на общую сумму 667,26 млн грн, причем как на первичном (23,3%), так и вторичном (соответственно - 76,7%) рынках.