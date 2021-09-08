Рада в первом чтении одобрила законопроект о защите инвесторов
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Верховная Рада приняла за основу проект закона №5091 "О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут сооружены в будущем".
За принятие законопроекта проголосовали 322 депутата, передает Интерфакс-Украина.
Этим законопроектом предлагается ввести на законодательном уровне механизм государственной регистрации права собственности на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости для обеспечения защиты инвесторов в жилье.
Кроме того, появится возможность получать право на выполнение стройработ и регистрировать право собственности на объект строительства и его части (квартиры, гаражи, машиноместа и другое) по принципу "единого окна"; ввести гарантированную долю строительства объекта недвижимости на случай, если заказчик/девелопер не сможет финансировать завершение строительства; определить особенности операций с незавершенными объектами строительства, в том числе ипотеки, купли-продажи, нотариального удостоверения и другое.
Как указывается в пояснительной записке, принятие закона позволит создать прозрачный механизм привлечения средств физлиц и юрлиц в строительство, в том числе предотвратить двойные продажи помещений, продажи объектов, на которые не было подтверждено право на выполнение стройработ. Закон также позволит предотвращать изменения технических характеристик объекта строительства без согласия лиц, которые приобрели помещения в нем.
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Дослідження "Європейського інституту" вказують на те, що протягом першого кварталу 2021 року інвестори вклали в економіку України 78,2 мільярда гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, цей показник впав на 9,5%. Загалом у 2020 році Україна отримала 419,8 мільярда гривень в якості вкладень, тоді як у 2019 році ця цифра була на 38,2% більшою.
За даними Держстату, відтік інвестицій відбувся майже у всіх секторах економіки. Найбільше втратили наступні галузі: Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - 79,6%; Інформація та телекомунікації - 29%; Фінансова та страхова діяльність - 24%; Торгівля - 21,9%; Будівництво - 19,2%; Промисловість - 12,4%.*
У "Європейському інституті" наголосили на тому, що після виборів і повної зміни влади в 2019 році, українцям і міжнародній спільноті обіцяли швидкі ринкові реформи, ув'язнення корупціонерів та перезавантаження інститутів влади. Проте, ці сподівання змінилися на розчарування від незрозумілої кадрової політики, яка часто впроваджувалася на користь олігархів, відпопулістичних заяв і некомпетентності представників влади президента України Володимира Зеленського.На думку "Європейського інституту", ставлення іноземних партнерів і їх реакція на дії влади є чітким маркером роботи команди Володимира Зеленського.