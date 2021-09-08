БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1582 відвідувача онлайн
Новини Аграрний ринокРітейл
414 0
Мінагрополітики (1226) продукти (511) ціни (2967)

Цены на овощи снижаются, – Минагрополитики

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок Рітейл

Цены на овощи снижаются, – Минагрополитики

В Украине отпускные цены производителей на продукты питания за последний месяц остаются стабильными. Наблюдается тенденция к снижению средних цен производителей на овощи. Так, относительно прошлого года на 14% снизились цены на картофель, а по сравнению с прошлым месяцем на 16% потеряли в цене морковь и свекла, 7% - картофель, 4% - капуста и лук.

Об этом говорится в сообщении Минагрополитики. 

По данным финансово-экономического департамента Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, заметно снижение цен на крупы - по сравнению с предыдущим месяцем подешевели ячменные (-2%), кукурузные (-1%) и гороховые группы (-1%).

Цены на масло сливочное, масло и сахар не выросли.

По большинству критических для населения продуктов питания цены выросли в годовом исчислении в пределах инфляции.

Состоялось незначительное подорожание (4%) мяса КРС и свинины (5%), молоко высшего сорта изменилось в цене на 2%, мясо кур - на 3%.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Минагрополитики


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 