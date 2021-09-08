Транзит сжиженного газа через Украину снизился с начала года на 6%

Объем транзита сжиженного углеводородного газа по территории Украины в январе-августе 2021 года снизился на 6,4%, до 328,9 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (351,4 тыс. тонн).

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

Транзит СУГ в Восточную Европу по железной дороге сократился на 4,7%, до 297 тыс. тонн, и на 19,6%, до 31,9 тыс. тонн через украинские порты.

Свыше 99% всего транзита пришлось на российский СУГ: за восемь месяцев текущего года его транзит снизился на 5,5%, до 324,4 тыс. тонн.

Весь морской транзит российского газа пришелся на порт в Измаиле - в январе-августе он составил 31,9 тыс. тонн, что на 19,6% меньше аналогичного периода 2020 года (39,7 тыс. тонн).

Остальные 292,5 тыс. тонн российского СУГ транзитом транспортированы по железной дороге. Основной объем - 210,3 тыс. тонн - направлен в Польшу, еще 54,9 тыс. тонн - в Венгрию, 20 тыс. тонн - в Молдову, 5,2 тыс. тонн - в Румынию, 2,1 тыс. тонн - в Сербию.

Транзит белорусского СУГ через Украину в январе-августе составил 2,6 тыс. тонн. Весь этот объем был отправлен в направлении Венгрии.