Рада приняла закон о легализации криптовалют (обновлено)

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3637 о виртуальных активах.

За принятие закона проголосовали 276 народных депутатов на заседании 8 сентября, передает Интерфакс-Украина.

Документ регулирует оборот виртуальных активов в Украине и позволяет участникам рынка пользоваться банковскими услугами, платить налоги с полученных доходов и получать юридическую защиту в судах при нарушении их прав.

Как отметил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в настоящее время ежедневный оборот виртуальных активов в Украине составляет 1 млрд грн, но все это находится в тени. Из-за этого международные биржи не могут заходить в Украину. Ни с одной операции с виртуальными активами не платятся налоги.

"Благодаря (принятому) закону это урегулируется. Будут созданы выгодные условия, которые позволят компаниям регистрироваться в Украине, а не за границей. Бюджет будет получать налоги, а предпринимателям чувствовать себя защищенными. Всего несколько стран в мире легализовали криптоактивы – Германия, Люксембург, Сингапур. Украина будет одной из них", – подчеркнул он.

"Теперь виртуальные активы стали объектом гражданских прав, объектом гражданского оборота. Однако впереди много работы. На протяжении года мы должны внести изменения в Гражданский кодекс и, конечно, в кодекс налоговый, разработать подзаконные акты", –прокомментировал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Как отмечают в пресс-службе Министерства цифровой трансформации, законопроект чрезвычайно важен для крипто-отрасли, поскольку он призван сформировать правовое поле на рынке виртуальных активов (правовой статус, классификация, права собственности и другие ключевые юридические дефиниции) и адаптирует рекомендации FATF по финансовому мониторингу рынка виртуальных активов.

При этом чтобы осуществлять деятельность, связанную с оборотом виртуальных активов, поставщики услуг должны будут раскрыть структуру собственности и конечных бенефициарных владельцев. Такие владельцы должны иметь безупречную деловую репутацию, а также ввести внутренние процедуры финансового мониторинга для предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем.

Также документ определяет регулятора рынка – Минцифры (в отдельных случаях НБУ и НКЦБФР) и перечень профессиональных поставщиков услуг виртуальных активов и их регистрацию.

В министерстве ожидают, что после вступления в силу этого закона рынок виртуальных активов в Украине сможет работать официально, благодаря чему страна получит дополнительные налоговые поступления в бюджет, которые будут платить криптокомпании.

"Легализация виртуальных активов будет способствовать активной регистрации криптокомпаний в Украине. В частности, принятие профильного законодательства будет стимулировать привлечение на украинский рынок иностранных бирж, станет мощным стимулом для дальнейшего развития криптосферы в Украине. Банки будут открывать для них счета и проводить операции с новым классом активов", – отметил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации вместе с представителями других ведомств и бизнеса начали разработку стратегии развития рынка виртуальных активов в Украине.