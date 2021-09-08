Рада приняла закон о легализации криптовалют (обновлено)
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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3637 о виртуальных активах.
За принятие закона проголосовали 276 народных депутатов на заседании 8 сентября, передает Интерфакс-Украина.
Документ регулирует оборот виртуальных активов в Украине и позволяет участникам рынка пользоваться банковскими услугами, платить налоги с полученных доходов и получать юридическую защиту в судах при нарушении их прав.
Как отметил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в настоящее время ежедневный оборот виртуальных активов в Украине составляет 1 млрд грн, но все это находится в тени. Из-за этого международные биржи не могут заходить в Украину. Ни с одной операции с виртуальными активами не платятся налоги.
"Благодаря (принятому) закону это урегулируется. Будут созданы выгодные условия, которые позволят компаниям регистрироваться в Украине, а не за границей. Бюджет будет получать налоги, а предпринимателям чувствовать себя защищенными. Всего несколько стран в мире легализовали криптоактивы – Германия, Люксембург, Сингапур. Украина будет одной из них", – подчеркнул он.
"Теперь виртуальные активы стали объектом гражданских прав, объектом гражданского оборота. Однако впереди много работы. На протяжении года мы должны внести изменения в Гражданский кодекс и, конечно, в кодекс налоговый, разработать подзаконные акты", –прокомментировал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Как отмечают в пресс-службе Министерства цифровой трансформации, законопроект чрезвычайно важен для крипто-отрасли, поскольку он призван сформировать правовое поле на рынке виртуальных активов (правовой статус, классификация, права собственности и другие ключевые юридические дефиниции) и адаптирует рекомендации FATF по финансовому мониторингу рынка виртуальных активов.
При этом чтобы осуществлять деятельность, связанную с оборотом виртуальных активов, поставщики услуг должны будут раскрыть структуру собственности и конечных бенефициарных владельцев. Такие владельцы должны иметь безупречную деловую репутацию, а также ввести внутренние процедуры финансового мониторинга для предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем.
Также документ определяет регулятора рынка – Минцифры (в отдельных случаях НБУ и НКЦБФР) и перечень профессиональных поставщиков услуг виртуальных активов и их регистрацию.
В министерстве ожидают, что после вступления в силу этого закона рынок виртуальных активов в Украине сможет работать официально, благодаря чему страна получит дополнительные налоговые поступления в бюджет, которые будут платить криптокомпании.
"Легализация виртуальных активов будет способствовать активной регистрации криптокомпаний в Украине. В частности, принятие профильного законодательства будет стимулировать привлечение на украинский рынок иностранных бирж, станет мощным стимулом для дальнейшего развития криптосферы в Украине. Банки будут открывать для них счета и проводить операции с новым классом активов", – отметил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.
Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации вместе с представителями других ведомств и бизнеса начали разработку стратегии развития рынка виртуальных активов в Украине.
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Як платіжна система він і так працює з українськими картками, а як гаманець сенсу вже не бачу. Якщо українські айтішники хочуть уникати податків - прошу, крипта та інші альтернативи. А якщо все офіційно то олдскульні банківські перекази свою роль повністю виконують.
Какой идиот из США будет платить тебе 50 долл за твое рукоделие свифтовкой?
Про расчеты криптовалютой - это вообще бред! Только вчера биткоин грохнулся на 20% за день
Иногда лучше жевать чем говорить
А 50 долларов это вообще не зп, а подработка. Такие вещи на электронных кошельках разных платформ обычно держат, пока не накопится что-то приличное и тогда выводят. Альтернатив, повторюсь, море. Арбитраж в том или ином виде есть в большинстве, понятно что у пейпала он один из лучших, но так ли он нужен реально, если речь идёт про услуги. Оговорили предоплату, нужно платить, что тут оспаривать? Работу сделал, сторона признаёт - нужно платить и тоже нечего оспаривать. Арбитраж нужен в торговле товарами как на том же ибее, но в 99% случаев всё решается через саму площадку а не платёжного посредника.
Пейпал интересен только тем что к нему многие, особенно американцы, привыкли. Но как я сказал, этот тренд уже очень сильно меняется последние года.
Чтобы этого избежать приходится открывать бизнес в другой стране, где можно принимать доллары и евро. Чтобы открыть там бизнес надо получить гражданство или тратить деньги на наёмного "директора", соответственно там ты платишь налоги, а Украине шиш. И всё из-за желания Нацбанка "контролировать" валютный рынок по совковым ещё законам и нормам.
Только если у вас есть терпение, только тогда вы можете купить крипту. И то вы рискуете, если купите не то. Купите лучше биткоин и не на последние, а на те деньги которые не жалко, и будьте готовы что он упадет, по какой бы вы цене не купили, по высокой или низкой. Потом конечно отрастет, и только если вы не продадите дешевле чем купили, и выдержите несколько лет, только тогда вы получите доход.
Ну или учитесь торговать на бирже, но даже если годы на это потратите, не факт что у вас получится, это очень нервная работа, и не для всех, но если оно ваше то оно того стоит, и возможно вам повезет.
Вот представим себе ситуацию - все расчёты вдруг перешли на криптовалюту. Для начала налогов ноль и соответственно крах всех гос сервисов. Армия, полиция, пенсии - ничего нет. В общем - мечта х-ла.
2. А т.к. капиталы в крипте, то вот вам легализация крипты
Все логично ... для мафиозной структуры.
Сначала грабят. Контроля ноль потому как загоняют в крипту.
Потом отмывают. В той же крипте пользуясь крайне нестабильным курсом.
Потом без проблем выводят куда хотят и обналичивают
А вот для всех остальных крипта несёт увеличение грабежей и косвенно - рост налоговой нагрузки. Недополученные налоги с теневых оборотов кто-то должен же платить.
знаєте чому багато країн ніколи не стають розвинутими? тому що хочуть досягнути те, що інші зробили колись поки ті інші будують майбутнє.
и она все равно уже контролится, поэтому китайцы и запретили ее