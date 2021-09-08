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Рада приняла закон о легализации криптовалют (обновлено)

Новини БізнесЦензор Фінанси

Рада приняла закон о легализации криптовалют (обновлено)

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3637 о виртуальных активах.

За принятие закона проголосовали 276 народных депутатов на заседании 8 сентября, передает Интерфакс-Украина.

Документ регулирует оборот виртуальных активов в Украине и позволяет участникам рынка пользоваться банковскими услугами, платить налоги с полученных доходов и получать юридическую защиту в судах при нарушении их прав.

Как отметил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в настоящее время ежедневный оборот виртуальных активов в Украине составляет 1 млрд грн, но все это находится в тени. Из-за этого международные биржи не могут заходить в Украину. Ни с одной операции с виртуальными активами не платятся налоги.

"Благодаря (принятому) закону это урегулируется. Будут созданы выгодные условия, которые позволят компаниям регистрироваться в Украине, а не за границей. Бюджет будет получать налоги, а предпринимателям чувствовать себя защищенными. Всего несколько стран в мире легализовали криптоактивы –  Германия, Люксембург, Сингапур. Украина будет одной из них", – подчеркнул он.

"Теперь виртуальные активы стали объектом гражданских прав, объектом гражданского оборота. Однако впереди много работы. На протяжении года мы должны внести изменения в Гражданский кодекс и, конечно, в кодекс налоговый, разработать подзаконные акты", –прокомментировал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Как отмечают в пресс-службе Министерства цифровой трансформации, законопроект чрезвычайно важен для крипто-отрасли, поскольку он призван сформировать правовое поле на рынке виртуальных активов (правовой статус, классификация, права собственности и другие ключевые юридические дефиниции) и адаптирует рекомендации FATF по финансовому мониторингу рынка виртуальных активов.

При этом чтобы осуществлять деятельность, связанную с оборотом виртуальных активов, поставщики услуг должны будут раскрыть структуру собственности и конечных бенефициарных владельцев. Такие владельцы должны иметь безупречную деловую репутацию, а также ввести внутренние процедуры финансового мониторинга для предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем.

Также документ определяет регулятора рынка – Минцифры (в отдельных случаях НБУ и НКЦБФР) и перечень профессиональных поставщиков услуг виртуальных активов и их регистрацию.

В министерстве ожидают, что после вступления в силу этого закона рынок виртуальных активов в Украине сможет работать официально, благодаря чему страна получит дополнительные налоговые поступления в бюджет, которые будут платить криптокомпании.

"Легализация виртуальных активов будет способствовать активной регистрации криптокомпаний в Украине. В частности, принятие профильного законодательства будет стимулировать привлечение на украинский рынок иностранных бирж, станет мощным стимулом для дальнейшего развития криптосферы в Украине. Банки будут открывать для них счета и проводить операции с новым классом активов", – отметил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации вместе с представителями других ведомств и бизнеса начали разработку стратегии развития рынка виртуальных активов в Украине.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+6
Тепер депутати зможуть гроші і будинки легалізувати через біткоїн. З чим я вас і вітаю.
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08.09.2021 16:10
+2
Хорошее решение.. Еще бы PayPal устаканили
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08.09.2021 17:36
+2
Ще роки 3 назад я дуже чекав цього. А зараз, я вважаю, вже немає великого сенсу у пейпалі. Він поступово втрачає свою популярність, за роки зросла купа конкурентів, а з розвитком криптовалют за останні кілька років інтерес стає ще меншим.
Як платіжна система він і так працює з українськими картками, а як гаманець сенсу вже не бачу. Якщо українські айтішники хочуть уникати податків - прошу, крипта та інші альтернативи. А якщо все офіційно то олдскульні банківські перекази свою роль повністю виконують.
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08.09.2021 18:31
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Тепер депутати зможуть гроші і будинки легалізувати через біткоїн. З чим я вас і вітаю.
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08.09.2021 16:10 Відповісти
Тепер можна відкрити біржу криптовалют і заробляти на цьому величезні гроші!
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08.09.2021 17:25 Відповісти
Диджитализация и еще раз диджитализация, как завещал нам великий зеля! Даешь взятки в крипте!!! Рада приняла закон о легализации криптовалют - Цензор.НЕТ 1784
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08.09.2021 16:13 Відповісти
Хорошее решение.. Еще бы PayPal устаканили
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08.09.2021 17:36 Відповісти
Ще роки 3 назад я дуже чекав цього. А зараз, я вважаю, вже немає великого сенсу у пейпалі. Він поступово втрачає свою популярність, за роки зросла купа конкурентів, а з розвитком криптовалют за останні кілька років інтерес стає ще меншим.
Як платіжна система він і так працює з українськими картками, а як гаманець сенсу вже не бачу. Якщо українські айтішники хочуть уникати податків - прошу, крипта та інші альтернативи. А якщо все офіційно то олдскульні банківські перекази свою роль повністю виконують.
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08.09.2021 18:31 Відповісти
И у каких еще платежный систем кроме пейпела есть арбитраж? Рада приняла закон о легализации криптовалют - Цензор.НЕТ 6684
Какой идиот из США будет платить тебе 50 долл за твое рукоделие свифтовкой?
Про расчеты криптовалютой - это вообще бред! Только вчера биткоин грохнулся на 20% за день Рада приняла закон о легализации криптовалют - Цензор.НЕТ 3964
Иногда лучше жевать чем говорить Рада приняла закон о легализации криптовалют - Цензор.НЕТ 8544
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09.09.2021 11:25 Відповісти
Ну а до этого за неделю на эти 20 процентов вырос. И что? Да и крипту можно зафиксировать сразу же по получению и не рисковать с волатильностью если это пугает. Каждый по разному управляет своими деньгам, не всем нужно их сразу конвертировать в фиат. То что вас это не устраивает не значит, что не устроит других.
А 50 долларов это вообще не зп, а подработка. Такие вещи на электронных кошельках разных платформ обычно держат, пока не накопится что-то приличное и тогда выводят. Альтернатив, повторюсь, море. Арбитраж в том или ином виде есть в большинстве, понятно что у пейпала он один из лучших, но так ли он нужен реально, если речь идёт про услуги. Оговорили предоплату, нужно платить, что тут оспаривать? Работу сделал, сторона признаёт - нужно платить и тоже нечего оспаривать. Арбитраж нужен в торговле товарами как на том же ибее, но в 99% случаев всё решается через саму площадку а не платёжного посредника.
Пейпал интересен только тем что к нему многие, особенно американцы, привыкли. Но как я сказал, этот тренд уже очень сильно меняется последние года.
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09.09.2021 13:01 Відповісти
В Украине нет платёжных систем, которые могут принимать оплату в валюте. Т. е. ты выставляешь счёт в валюте, а платёжная система конвертирует его в гривну и клиенту выставляется счёт в гривне и в его банковской выписке вместо 10 долларов отображается 270 гривен. у клиента возникает вопрос: как это я должен был заплатить 10 долларов, а плачу 270, т. к. люди живущие в европе или США не знают о существовании гривны, а про обменные курсы давно забыли. Поэтому они отказываются от оплаты, или потом начинают писать в техподдержку и приходится муторно писать и объяснять, доверие теряется, оплаты идут неохотно.
Чтобы этого избежать приходится открывать бизнес в другой стране, где можно принимать доллары и евро. Чтобы открыть там бизнес надо получить гражданство или тратить деньги на наёмного "директора", соответственно там ты платишь налоги, а Украине шиш. И всё из-за желания Нацбанка "контролировать" валютный рынок по совковым ещё законам и нормам.
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09.09.2021 13:38 Відповісти
Дураки пострадают как всегда, не лезьте на биржу люди если ума нет, и если даже есть, мой совет. Биржа обламывает всех. Чтоб зарабатывать на бирже учится нужно лет пять, но никто не будет учится лет пять ,так как это сложно а денег хочется сейчас, и это так легко нажать кнопку.

Только если у вас есть терпение, только тогда вы можете купить крипту. И то вы рискуете, если купите не то. Купите лучше биткоин и не на последние, а на те деньги которые не жалко, и будьте готовы что он упадет, по какой бы вы цене не купили, по высокой или низкой. Потом конечно отрастет, и только если вы не продадите дешевле чем купили, и выдержите несколько лет, только тогда вы получите доход.

Ну или учитесь торговать на бирже, но даже если годы на это потратите, не факт что у вас получится, это очень нервная работа, и не для всех, но если оно ваше то оно того стоит, и возможно вам повезет.
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08.09.2021 19:23 Відповісти
яка радість! пенсіонери витягнуть з під подушок останній долар збережений на похорони і задекларують його. а ці суки в неіснуючих грошах задекларують свої доходи. чудово пойди перевірь те чого не існує.ох і зеленль не дойо...
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08.09.2021 19:31 Відповісти
На мой взгляд решение о легализации криптовалют дебильное. Оно ведёт к дальнейшей тенизации оборотов , давлению на его финансовую систему и деградации государства. И это не только Украины касается.
Вот представим себе ситуацию - все расчёты вдруг перешли на криптовалюту. Для начала налогов ноль и соответственно крах всех гос сервисов. Армия, полиция, пенсии - ничего нет. В общем - мечта х-ла.
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09.09.2021 09:26 Відповісти
1. Сначала амнистия капиталов (т.е. легализация краденного)
2. А т.к. капиталы в крипте, то вот вам легализация крипты
Все логично ... для мафиозной структуры.
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09.09.2021 09:27 Відповісти
Для мафии конечно классная фича.
Сначала грабят. Контроля ноль потому как загоняют в крипту.
Потом отмывают. В той же крипте пользуясь крайне нестабильным курсом.
Потом без проблем выводят куда хотят и обналичивают
А вот для всех остальных крипта несёт увеличение грабежей и косвенно - рост налоговой нагрузки. Недополученные налоги с теневых оборотов кто-то должен же платить.
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09.09.2021 09:46 Відповісти
Раніше гроші можновладці "заробляли" на виграшах в лотереї, тепер на будуть криптовалюті. А де взяли криптовалюту? - Від бабусі дісталась...
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09.09.2021 10:13 Відповісти
умные китайцы не зря запретили криптофантики.
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09.09.2021 10:26 Відповісти
читаючи коментарі... тобто триліон доларів що крутиться в крипті тупий а самі розумні в камєнтах цензора сидять.

знаєте чому багато країн ніколи не стають розвинутими? тому що хочуть досягнути те, що інші зробили колись поки ті інші будують майбутнє.
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09.09.2021 12:14 Відповісти
крипта уже стала обычной биржей
и она все равно уже контролится, поэтому китайцы и запретили ее
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09.09.2021 12:18 Відповісти
я уже могу платить за товары на Розетке с помощью крипты???
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10.09.2021 23:47 Відповісти
 
 