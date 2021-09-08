Пассажиропоток аэропорта "Борисполь" вырос с начала года на 66%

Международный аэропорт "Борисполь" в августе 2021 года обслужил 1,25 млн пассажиров, из них 827,56 тыс. - пассажиры регулярных рейсов, 423,76 тыс. - нерегулярных.

Об этом говорится в сообщении аэропорта.

В то же время за восемь месяцев 2021 года аэропорт обслужил 5,82 млн пассажиров, из них 3,34 млн - пассажиры регулярных рейсов, 2,48 млн - нерегулярных.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество пассажиров увеличилось на 66%.

Наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров "Борисполя" стали открытые для путешествий украинцей Турция, Египет и Греция.

Так, суммарно доля путешествующих на рейсах в эти страны составила 46% от общего количества отправленных из аэропорта "Борисполь" пассажиров.

При этом, больше всего пассажиров было перевезено по следующим направлениям: