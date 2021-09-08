Сумма арестованных средств на депозите АРМА составляет 605 миллионов

На начало сентября 2021 года сумма средств на депозитных счетах Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, (АРМА) составляет более 605 млн грн.

Об этом говорится в сообщении АРМА.

Как сообщается, с начала года благодаря управлению этими средствами на них начислено около 25 млн грн процентов. Все указанные средства являются потенциальным доходом государства и будут перечислены в госбюджет в случае судебных приговоров о конфискации.

Вместе с тем, за период с января по сентябрь этого года Агентство перечислило в бюджет еще более 25 млн грн от управления арестованными активами, которые переданы предпринимателям для коммерческого использования. Так, в текущем году благодаря управлению арестованным имуществом и денежными средствами АРМА сгенерировало более 50 млн грн доходов.

Арестованные денежные средства и средства, полученные от продажи арестованного имущества, размещены в банке на условиях, которые являются одними из самых выгодных на рынке банковских услуг. Это дает Агентству существенно увеличивать стоимость денежных активов, находящихся в управлении АРМА.