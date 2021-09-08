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Сумма арестованных средств на депозите АРМА составляет 605 миллионов

Новини БізнесЦензор Фінанси

Сумма арестованных средств на депозите АРМА составляет 605 миллионов

На начало сентября 2021 года сумма средств на депозитных счетах Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, (АРМА) составляет более 605 млн грн.

Об этом говорится в сообщении АРМА.

Как сообщается, с начала года благодаря управлению этими средствами на них начислено около 25 млн грн процентов. Все указанные средства являются потенциальным доходом государства и будут перечислены в госбюджет в случае судебных приговоров о конфискации.

Вместе с тем, за период с января по сентябрь этого года Агентство перечислило в бюджет еще более 25 млн грн от управления арестованными активами, которые переданы предпринимателям для коммерческого использования. Так, в текущем году благодаря управлению арестованным имуществом и денежными средствами АРМА сгенерировало более 50 млн грн доходов.

Арестованные денежные средства и средства, полученные от продажи арестованного имущества, размещены в банке на условиях, которые являются одними из самых выгодных на рынке банковских услуг. Это дает Агентству существенно увеличивать стоимость денежных активов, находящихся в управлении АРМА.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Кабмин


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