Транзит нефтепродуктов через Украину упал на 55%

В январе-августе 2021 года объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 55%, до 27 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

Транзит дизельного топлива за восемь месяцев снизился на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 19 тыс. тонн, из которых 10,7 тыс. тонн - из Беларуси в Молдову, 3,5 тыс. тонн - из России в Молдову, 3,1 тыс. тонн - из Литвы в Молдову и 1,5 тыс. тонн - из России в Польшу.

Перевозки бензина в Молдову выросли на 34%, до 7,7 тыс. тонн, при этом в марте 2021 года транзит через территорию Украины не осуществлялся. Транзитные поставки битума за отчетный период из России составили 0,2 тыс. тонн.

В январе-августе 2021 года транзит авиационного топлива и мазута не осуществлялся.

Ранее сообщалось, что экспорт продуктов нефтепереработки из Украины в январе-июле 2021 года увеличился на 41%, до до 215,3 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее (152 тыс. тонн). При этом по итогу июля на внешние рынки было отправлено 12,5 тыс. тонн, или в три раза меньше июля 2020 года (37 тыс. тонн).