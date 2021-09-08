Порт "Черноморск" привлечет $40 миллионов инвестиций, – Мининфраструктуры

Администрация морских портов Украины и дочерняя компания Швейцарской Risoil S.A. подписали договор о взаимодействии. Речь идет о реализации взаимосвязанных проектов в морском порту "Черноморск".

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

В частности, в рамках договора ООО "СП Рисоил Треминал" планирует построить двусторонний пирс длиной 339,75 м на стыке причалов №10,11. АМПУ со своей стороны осуществит дноуглубительные работы на подходах к пирсу по третьей очереди акватории первого ковша Сухого лимана, с достижением глубин 15 м.

"Этот проект обсуждался 13 лет, и наконец мы можем сказать, что он будет воплощен. А это - $40 млн прямых инвестиций, больше экспортных возможностей для украинских производителей, новые рабочие места. Таким образом, в Украине появится еще один двусторонний причал, способный принимать и качественно обрабатывать крупнотоннажные суда, которые жизненно необходимы для нашего агроэкспорта", - заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Это первый договор, который подписывается со стейкхолдерами по норме "take or pay". Предполагается, что в случае если расходы АМПУ на проект не окупятся за определенный промежуток времени, Администрация получит соответствующую компенсацию от портового оператора.

В Мининфраструктуры напомнили, что в ближайшие 5 лет на обновление инфраструктуры украинских портов необходимо более 17 млрд грн капитальных инвестиций.