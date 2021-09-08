Аэропорт "Ривне" получит дополнительно 35 миллионов на реконструкцию

Международный аэропорт "Ривне" получит дополнительные 35 млн грн на реконструкцию Это средства государственной инфраструктурной субвенции.

Об этом говорится в сообщении Ривненской областной государственной администрации.

"Государственные средства выделили на реконструкцию радиотехнических средств навигации и посадки аэродромного комплекса аэропорта. Таким образом, подрядчик сможет приступить к практической части модернизации аэропорта уже в ближайшее время ", - отметил председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль.

Он напомнил, что международный аэропорт "Ривне" включен в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года. Ривненская ОГА успешно провела все пять тендеров на изготовление ПСД, по трем объектам она уже сделана. На очереди тендер на работы по капитальному ремонту ограждения и реконструкции светосигнальной системы.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Ривне" планируют открыть для регулярных рейсов до конца года.