Dragon Capital ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году

Инвестиционная компания Dragon Capital ухудшила прогноз роста украинской экономики в 2021 году с 4,6% до 3,5% в связи с неожиданно худшими, чем ожидалось, предварительными данными ВВП во втором квартале этого года.

Об этом сообщил основатель и генеральный директор компании Томаш Фиала в интервью Интерфакс-Украина.

"(Обнародованные Госстатом) результаты второго квартала были намного хуже, чем все ожидали: только 5,4% вместо около 7-8%, которые все ожидали. Этот результат второго квартала удивил и местные, и глобальные банки", – сказал он

Как отметил Фиала, одной из причин такой оценки от Госстата стала имеющая достаточно большую долю в ВВП оптовая торговля, падение которой по итогам полугодия ускорилось до 5,7% с 3% по итогам первого квартала.

"Это очень неожиданная цифра, потому что все смежные сектора растут, и розничная торговля растет достаточно быстро. Возникает вопрос к тому, как Госстат работает и составляет эти отчеты. 14 сентября будут выпущены более подробные данные по оптовой торговле, а 20 сентября – по ВВП. Там увидим. Но пока непонятно, почему оптовая торговля могла так упасть", – добавил глава Dragon Capital.

Он напомнил, что в середине июля инвесткомпания уже понижала прогноз роста украинской экономики в текущем году – с 5,3% до 4,6%. В то же время Фиала сообщил, что на следующий год оценка роста реального ВВП оставлена неизменной – 4,3%.

По словам главы Dragon Capital, в настоящее время внешняя конъюнктура для Украины очень благоприятна: цены на ее экспорт выросли, стоимость денег в мире остается низкой, а вероятность долгосрочного роста инфляции в мире и резкого разворота политики ведущих центробанков рынков пока мала.

"Но, конечно, правительству и руководству страны надо иметь в виду, что такая ситуация будет не всегда. Поэтому надо, прежде всего, держать консервативной монетарную и фискальную политику и снижать дефицит (госбюджета) до 3% ВВП", – подчеркнул Фиала.

Согласно оценкам Dragon Capital, дефицит госбюджета Украины в 2021 году составит около 3,9% ВВП вместо заложенных в госбюджете 5,2%.

"Просто не получится привлечь финансирование на более крупный дефицит даже при той хорошей конъюнктуре, которая есть", – считает Фиала.

Он уточнил, что ролловер по ОВГЗ находится на уровне около 97%. То есть Минфин на внутреннем рынке заимствует меньше, чем ему нужно выплатить по старым долгам, а привлекает средства на финансирование дефицита за счет еврооблигаций, кредитов Всемирного банка или макрофинансовой помощи ЕС, второй транш которой на 600 млн евро ожидается в середине сентября.

Комментируя рост доходов госбюджета, инвестбанкир пояснил их высоким дефлятором – на уровне около 20%, ростом импорта и налогом на прибыль, особенно сырьевых компаний.

По мнению главы Dragon Capital, монетарная политика Нацбанка с середины прошлого года, когда сменилось его руководство, остается грамотной, а решение прекратить с 1 октября программу по долгосрочному рефинансированию под гособлигации добавляет НБУ позитивных оценок.

Говоря о рисках, Фиала по-прежнему №1 назвал Россию.

"К сожалению, он (этот риск) никуда не девается. Россия все время будет нам создавать какие-то проблемы, поэтому это основная проблема", – пояснил он свои слова.

Вторым риском глава Dragon Capital назвал возможное ухудшение конъюнктуры на сырьевых и финансовых рынках, третьим – откат в реформах.

Фиала напомнил, что все бизнес-ассоциации с 2014 года убеждали правительство Украины в необходимости создания нового правоохранительного органа вместо налоговой милиции, ОБЭП в МВД и департамента "К" в СБУ. Он должен работать по-новому: без коррупции, с квалифицированными кадрами на рыночных зарплатах.

По словам Фиалы, бизнес ожидал полной сепарации от предыдущего опыта, а правительство назначило главой Бюро экономической безопасности бывшего руководителя одного из органов, который в прошлом давил на бизнес, был причиной плохого бизнес-климата и низких инвестиций.

"Время покажет, но первый сигнал настораживает. Опускаются руки, когда бизнес привлекают к диалогу, ты высказываешь правительству свои пожелания, а оно их игнорирует", – отметил Фиала.

Ранее сообщалось, что аналитики Morgan Stanley ухудшили оценку ВВП Украины в 2021 году до 3,4% против 4,5%, как ожидалось ранее, и прогнозируют рост на 4,2% ВВП в 2022 году.