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Из-за выбросов украинских ТЭС в ЕС умерло 1 315 человек, в Украине – вдвое больше, – исследование

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Из-за выбросов украинских ТЭС в ЕС умерло 1 315 человек, в Украине – вдвое больше, – исследование

В 2019 году выбросы от украинских угольных электростанций, вероятно, привели к смерти 2 690 человек в Украине и 1 315 - в Европейском союзе.

Об этом говорится в новом исследовании "Влияние выбросов украинских угольных электростанций на здоровье населения" от исследовательской организации Center for Research on Energy and Clean Air (CREA), которое проводилось с применением современных компьютерных моделей и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, передает "Екодія". 

По оценкам авторов исследования, в 2019 году 8 из 20 отечественных угольных ТЭС превысили предельные нормы выбросов двуокиси серы, оксидов азота и зольной пыли. Если бы нормы были соблюдены, в общем удалось бы избежать примерно 2 300 смертей в Украине и соседних государствах. Среди наиболее пострадавших регионов страны - Донецкая, Киевская, Днепропетровская и Львовская области. В них загрязнения повлекло около 430, 410, 280 и 230 смертей в 2019 году соответственно.

Среди стран ЕС наибольший вред от выбросов украинских угольных ТЭС испытывают Румыния и Польша, которые в 2019 году, согласно исследованию, потеряли из-за загрязнения 534 и 325 жизней соответственно.

Кроме этого, в исследуемом году приблизительная стоимость социальных расходов украинцев, связанных с сопутствующим медицинским обслуживанием, снижением экономической производительности и снижением уровня благосостояния, составила 3,2 млрд евро.

Другие последствия для здоровья от выбросов угольных электростанций в 2019 году - 6,8 тыс. детей, больных бронхитом, 68 тыс. дней с симптомами астмы и бронхита у детей, 3 тыс. госпитализаций, 800 тыс. потерянных рабочих дней и 5,3 млн больничных дней, 400 родов с малой массой тела новорожденных и 2,1 тыс. новых случаев хронического бронхита у взрослых.

"Результаты исследования показывают, что нельзя переносить сроки реализации Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок, хотя украинское правительство уже второй раз пытается это сделать. Кроме этого, необходимо как можно быстрее подать на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект, который будет внедрять в национальное законодательство Директиву о промышленных выбросах и использовании наилучших доступных технологий и методов управления. Этот законопроект означает, что промышленные предприятия будут обязаны модернизироваться и самое главное - количество выбросов уменьшится", - рассказала специалистка отдела по экологизации промышленности ОО "Екодія" Марина Ратушная.

В Украине расположен один из самых загрязняющих парков угольных электростанций в мире. Согласно недавнему отчету аналитического центра EMBER, угольные электростанции страны являются лидерами по выбросам SO2 и зольной пыли в Европе.

По данным Всемирной организации здравоохранения о смертности и бремени болезней, из-за загрязнения атмосферного воздуха в Украине ежегодно теряется 2 538 лет жизни людей, с учетом инвалидности, на 100 тыс. человек - это наибольшее количество лет в Европе.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  "Екодія"


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Топ коментарі
+8
Як госпідар -так Ахметов і Колопомойський, як винувата- так Україна.
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08.09.2021 10:28
+4
Надо подсчитать и предъявить счёт, о том, сколько погибло в Украине людей от европейских автомобилей, причем как непосредственно в авариях, так и от выбросов их ДВЗ.
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08.09.2021 10:55
+4
Ага. Закрыли наши АЕС, теперь хотят наши ТЕС закрыть чтобы мы в пещеры позалезали. Вы у себя наведите порядок. Засрали самолетами и машинами все вокруг. Посмотрите на карту полетов где над Европой одновременно в небе тысячи самолетов находятся. Наши ТЕС как невинное дитя по сравнению с выбросами самолетов и производством европейских аквтоконцернов.
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08.09.2021 11:18
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Як госпідар -так Ахметов і Колопомойський, як винувата- так Україна.
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08.09.2021 10:28 Відповісти
В Украині при владі не госпідарі у тому числі Ахметов де факто через Шмигаля-Зеленського і різні депутати Верховної зради , а освічена єліта,профессіонали лібертаріанці достойні учні Сорорса - всі вони соросята тільки іноді ********* за владу і гроші, а винна дійсно Україна тоб то населення - народ.
От же потрібно оселити цю "єліту" поряд з ТЄЦ зразу фільтри б поставили, чи зовсім закрили, тип паче АЕС закривають і частину електрики експрортують .
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08.09.2021 14:11 Відповісти
Дивна статистика: в Донецькій, Київській, Днепропетровскій та Львівській областях, від забруднення атмосферного повітря загинули відповідно даних за 2019 рік: 430, 410, 280 и 230 чоловік, а у Польщі - 534, у Румунії - 325. На громадян Євросоюзу викиди ТЕС, які знаходяться у Львівській області діють сильніше у 1,5-2 рази? Або ці висновки притягнути за вуха?
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08.09.2021 10:46 Відповісти
У Польщі та Румунії також своє вуглевидобування та відповідно теплоенергетика.
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08.09.2021 11:19 Відповісти
Естесственно за вуха. А как эти зеленые потуги можно документально подтвердить?
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08.09.2021 17:24 Відповісти
Надо подсчитать и предъявить счёт, о том, сколько погибло в Украине людей от европейских автомобилей, причем как непосредственно в авариях, так и от выбросов их ДВЗ.
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08.09.2021 10:55 Відповісти
недоказуемо в суде
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08.09.2021 10:56 Відповісти
Вилами по воді писане "дослідження".
Навіть якщо там є раціональне зерно правди, воно настільки мізерне, що губиться у загальній купі забруднюючих викидів.
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08.09.2021 11:07 Відповісти
Ага. Закрыли наши АЕС, теперь хотят наши ТЕС закрыть чтобы мы в пещеры позалезали. Вы у себя наведите порядок. Засрали самолетами и машинами все вокруг. Посмотрите на карту полетов где над Европой одновременно в небе тысячи самолетов находятся. Наши ТЕС как невинное дитя по сравнению с выбросами самолетов и производством европейских аквтоконцернов.
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08.09.2021 11:18 Відповісти
\\В 2019 году выбросы от украинских угольных электростанций, вероятно, привели к смерти 2 690 человек в Украине \\

- как они определили отношение причины смерти к выбросам, а не к Ковиду, например?
- у нас на дорогах погибает больше людей.
- сколько ликвидаторов аварии на ЧАЭС умерло в 2019 году?
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08.09.2021 11:20 Відповісти
Шо за бред а сколько зачатий сорвалось
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08.09.2021 12:16 Відповісти
Бред полный, это невозможно подсчитать. Если на то пошло то в ЕС тоже есть еще угольные ТЭС, давайте считать сколько от них умерло украинцев.
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08.09.2021 12:32 Відповісти
"В 2019 году выбросы от украинских угольных электростанций, вероятно, привели к смерти 2 690 человек в Украине и 1 315 - в Европейском союзе."

- а ***** що вся польша на вугіллі сидить? Тобто поляки чадять, а в ЄС мруть саме від наших викидів?
Чи пан автор, чи його замовники, хочуть нам сказати що ми маємо все ***** позакривати і дохнути від холоду щоб десь у баварії еко-бюргер не дай Бог не захворів?
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08.09.2021 13:27 Відповісти
Из-за соплежуйства ЕС и подыгрывания РФ в Украине погибло 15 000 человек,десятки тысяч инвалидов,сирот и беженцев.
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08.09.2021 14:12 Відповісти
Шахты будут закрывать, это требование Байдена. А кто там умер или не умер, то дело десятое.
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08.09.2021 14:57 Відповісти
а то что вместо утилизации, мы завозим их бляхи - они посчитали??
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08.09.2021 15:36 Відповісти
А кто нас заставляет их завозить? Достаточно принять закон о запрете завоза ТС уровнем экологичности ниже Евро 6 и жесткий технический контроль ввозимого автомобиля чтобы он был с неубитым двигателем и целым корпусом как количество евроблях в Украине сведется к нулю. Ведь достаточно новый автомобиль из европы и небольшим пробегом и полностью целым кузовом-он дорого стоит и в самой Европе
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09.09.2021 03:10 Відповісти
Та отож, лес туда, бляху сюда
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09.09.2021 06:28 Відповісти
Блин во бред, уже вообще за гранью разумного.
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08.09.2021 17:01 Відповісти
Я посмотрел на то каой урон и ущерб за мою жизнь наноситься планете, её видамам в том числе и человеку , что многие люди пожизнено должны планете и ее биосфере.
Украине предложили еще во времена Януковича металолом из Европы на колесах , в том числе и дизельный. Януковича уже с 2014 года нет , а металолом все ввозится. Европа запрещает дизель , а нищеты украинцев на это и хватает.

Автомобиль это роскошь которая загрезняет внешнюю среду. Самолеты , разливы нефти, пластик , мусор и многое другое. Через 50 лет с таким потреблением планета превратиться в мусорную пустиню в которой будут выживших незначительное количество видов, а все будут кушать ГМО растительного и животного происхождения. Каждому по заслугам пусть будет. И владельцам авто и мобедов и моторных яхт и самолетов.

Если вернутся к статье , то лично я против чтобы пешеходы дышали ЕВРОдизелем , как против чтобы евробояхи оказывали негативное влияние на внешнюю среду страны в которой живу.
Украина решила легализовать евробляхи , но ущерб кто будет брать на себя ? Пусть берут владельцы авто , те кто принимает такие решения и взяточники которым это выгодно.
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08.09.2021 17:28 Відповісти
Жив біля ТЕС, скажімо повітря там було набагато чистіше ніж в Києві. За пару місяців підвіконня в Києві покривається тонким шаром якоїсь сажі. Постійно смог і перевищення норм PM2.5
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08.09.2021 20:08 Відповісти
У нас в Краматорске большие котельные просто так сжигают газ в котлах..
Это преступление-они могли бы ещё и крутить двигателями генераторы и выдавать много электричества
Но вместо этого за городом в Никалаевке есть угольная ТЭЦ которая тратит много угля и тепло скидывает в озеро...БРЕД!!
Если к котельным добавить двс-генераторы то все ТЭЦ на уге можно уже закрывать.
И тогда вообще не надо будет закупать газ
А у нас в городе вместо этого "Зеленая энергетика"-три ветряка....
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09.09.2021 09:44 Відповісти
 
 