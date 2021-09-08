Из-за выбросов украинских ТЭС в ЕС умерло 1 315 человек, в Украине – вдвое больше, – исследование
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В 2019 году выбросы от украинских угольных электростанций, вероятно, привели к смерти 2 690 человек в Украине и 1 315 - в Европейском союзе.
Об этом говорится в новом исследовании "Влияние выбросов украинских угольных электростанций на здоровье населения" от исследовательской организации Center for Research on Energy and Clean Air (CREA), которое проводилось с применением современных компьютерных моделей и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, передает "Екодія".
По оценкам авторов исследования, в 2019 году 8 из 20 отечественных угольных ТЭС превысили предельные нормы выбросов двуокиси серы, оксидов азота и зольной пыли. Если бы нормы были соблюдены, в общем удалось бы избежать примерно 2 300 смертей в Украине и соседних государствах. Среди наиболее пострадавших регионов страны - Донецкая, Киевская, Днепропетровская и Львовская области. В них загрязнения повлекло около 430, 410, 280 и 230 смертей в 2019 году соответственно.
Среди стран ЕС наибольший вред от выбросов украинских угольных ТЭС испытывают Румыния и Польша, которые в 2019 году, согласно исследованию, потеряли из-за загрязнения 534 и 325 жизней соответственно.
Кроме этого, в исследуемом году приблизительная стоимость социальных расходов украинцев, связанных с сопутствующим медицинским обслуживанием, снижением экономической производительности и снижением уровня благосостояния, составила 3,2 млрд евро.
Другие последствия для здоровья от выбросов угольных электростанций в 2019 году - 6,8 тыс. детей, больных бронхитом, 68 тыс. дней с симптомами астмы и бронхита у детей, 3 тыс. госпитализаций, 800 тыс. потерянных рабочих дней и 5,3 млн больничных дней, 400 родов с малой массой тела новорожденных и 2,1 тыс. новых случаев хронического бронхита у взрослых.
"Результаты исследования показывают, что нельзя переносить сроки реализации Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок, хотя украинское правительство уже второй раз пытается это сделать. Кроме этого, необходимо как можно быстрее подать на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект, который будет внедрять в национальное законодательство Директиву о промышленных выбросах и использовании наилучших доступных технологий и методов управления. Этот законопроект означает, что промышленные предприятия будут обязаны модернизироваться и самое главное - количество выбросов уменьшится", - рассказала специалистка отдела по экологизации промышленности ОО "Екодія" Марина Ратушная.
В Украине расположен один из самых загрязняющих парков угольных электростанций в мире. Согласно недавнему отчету аналитического центра EMBER, угольные электростанции страны являются лидерами по выбросам SO2 и зольной пыли в Европе.
По данным Всемирной организации здравоохранения о смертности и бремени болезней, из-за загрязнения атмосферного воздуха в Украине ежегодно теряется 2 538 лет жизни людей, с учетом инвалидности, на 100 тыс. человек - это наибольшее количество лет в Европе.
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От же потрібно оселити цю "єліту" поряд з ТЄЦ зразу фільтри б поставили, чи зовсім закрили, тип паче АЕС закривають і частину електрики експрортують .
Навіть якщо там є раціональне зерно правди, воно настільки мізерне, що губиться у загальній купі забруднюючих викидів.
- как они определили отношение причины смерти к выбросам, а не к Ковиду, например?
- у нас на дорогах погибает больше людей.
- сколько ликвидаторов аварии на ЧАЭС умерло в 2019 году?
- а ***** що вся польша на вугіллі сидить? Тобто поляки чадять, а в ЄС мруть саме від наших викидів?
Чи пан автор, чи його замовники, хочуть нам сказати що ми маємо все ***** позакривати і дохнути від холоду щоб десь у баварії еко-бюргер не дай Бог не захворів?
Украине предложили еще во времена Януковича металолом из Европы на колесах , в том числе и дизельный. Януковича уже с 2014 года нет , а металолом все ввозится. Европа запрещает дизель , а нищеты украинцев на это и хватает.
Автомобиль это роскошь которая загрезняет внешнюю среду. Самолеты , разливы нефти, пластик , мусор и многое другое. Через 50 лет с таким потреблением планета превратиться в мусорную пустиню в которой будут выживших незначительное количество видов, а все будут кушать ГМО растительного и животного происхождения. Каждому по заслугам пусть будет. И владельцам авто и мобедов и моторных яхт и самолетов.
Если вернутся к статье , то лично я против чтобы пешеходы дышали ЕВРОдизелем , как против чтобы евробояхи оказывали негативное влияние на внешнюю среду страны в которой живу.
Украина решила легализовать евробляхи , но ущерб кто будет брать на себя ? Пусть берут владельцы авто , те кто принимает такие решения и взяточники которым это выгодно.
Это преступление-они могли бы ещё и крутить двигателями генераторы и выдавать много электричества
Но вместо этого за городом в Никалаевке есть угольная ТЭЦ которая тратит много угля и тепло скидывает в озеро...БРЕД!!
Если к котельным добавить двс-генераторы то все ТЭЦ на уге можно уже закрывать.
И тогда вообще не надо будет закупать газ
А у нас в городе вместо этого "Зеленая энергетика"-три ветряка....