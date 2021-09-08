Минприроды запустило электронный кадастр территорий и объектов природно-заповедного фонда

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины представило новый инструмент - открытый электронный государственный кадастр территорий и объектов природно-заповедного фонда.

Об этом говорится в сообщении Минприроды.

Необходимость создания такого кадастра была предусмотрена еще законом Украины "О природно-заповедном фонде Украины" 1992 года.

"Оставляем в прошлом закрытость кадастровых данных о заповедных территориях Украины и преграды в их поиске! Это означает, что пришел конец и для всех ранее возможных манипуляций с природоохранными территориями. Кадастр уже содержит данные о 88% территории природно-заповедного фонда Украины. Здесь можно найти не только сведения о названии, категории, площади, местоположении или землепользователе. Главное, что здесь отражена информация о границах, как на общей картосхеме, так и в описательной части о каждом территорию или объект ПЗФ", - отметил министр окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Кадастр будет полезным:

при планировании путешествий и отдыха;

оформлении земельных участков;

планировании бизнеса;

осуществлении общественного контроля;

разработке документов территориального планирования;

для реализации проектов социально-ответственного бизнеса и волонтеров.

"Работаем над тем, чтобы организовать автоматический взаимообмен информацией между другими государственными кадастрами и реестрами. Наша цель - объединить все кадастровые реестры через механизм, который автоматически подтягивать необходимую информацию, которую ищет гражданин. Следующими шагами будет его наполнение - интеграция с кадастрами животного и растительного мира", - подытожил министр.