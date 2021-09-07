"Укрпошта" за год увеличила количество обработанных посылок в сегменте е-commerce на 40%

АО "Укрпошта" отмечает 40-процентный рост количества отправок в сегменте электронной коммерции.

Об этом рассказал в интервью Интерфакс-Украина гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

"За последний год мы выросли в сегменте посылок в "штуках" на 26-27% от прошлого года. Однако тут есть нюанс. Сегмент электронной коммерции вырос у нас, наверное, на 40%", - скаазл Смелянский.

По его словам, такая разница в росте сегмента посылок в целом и сегмента электронной коммерции происходит по причине того, что среди клиентов "Укрпошты" есть сегмент компаний, чьи объемы исторически падают - осуществляющие продажи по каталогам, листовкам и стихийной рекламе в интернете.

"Через 2-3 года их уже не будет в таком формате и большинство уйдет в стандартный онлайн. И тогда каждый рост наших показателей будет реально увеличивать нашу прибыль, а не покрывать падение в каком-либо из проседающих сегментов", - подчеркнул Смелянский.

Он также отметил, что на рынке почтовых отправлений официальной статистики не существует как факта.

"Я всегда привожу один простой пример, он показательный. Вот есть журнал Forbes: когда его доставляет "Нова почта", это считается как посылка, а когда его доставляет "Укрпошта", считается как письмо. Поэтому один к одному очень сложно посчитать", - отметил гендиректор "Укрпошты".

Ранее сообщалось, что "Укрпошта" за второй квартал 2021 года заработала 118 млн грн чистой прибыли, что позволило сократить сумму убытков со 128 млн грн (в первом квартале 2021 года) до 9,8 млн грн по результатам шести месяцев 2021 года.