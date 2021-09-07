Расходы на выплату больничных выросли с начала года на 81%, – Фонд соцстрахования

По оперативным итогам, на протяжении января-августа 2021 года Фонд социального страхования принял на финансирование больничные листы, выданные в связи с болезнью (в том числе на COVID-19), травмой, самоизоляцией или уходом за больным ребенком на сумму 9,9 млрд гривен, что на 81% больше, чем за аналогичный период прошлого года (5,46 млрд грн).

Как сообщает пресс-служба Фонда, за компенсацией утраченного за время временной нетрудоспособности заработка за указанный период обратились 2,76 млн работников против 2 млн за первые 8 месяцев в 2020 году.

"Рост расходов по больничным наблюдается из-за увеличения средней заработной платы по стране и пандемии – кроме компенсации утраченного за время лечения от COVID-19 заработка, ФССУ имеет дополнительную финансовую нагрузку, связанное с оплатой самоизоляции контактных лиц", – отмечается в сообщении Фонда.

Как сообщалось, из-за нехватки средств существует задолженность Фонда социального страхования по выплате больничных, на начало июня она составляла около 3 миллиардов гривен.