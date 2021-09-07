БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
691 відвідувач онлайн
Новини Фінанси
33 591 0
валютний резерв (164) МВФ (1640) Росія (11599) золотовалютний резерв (221)

Золотовалютные резервы России выросли до рекорда благодаря миллиардам от МВФ

Новини БізнесЦензор Фінанси

Золотовалютные резервы России выросли до рекорда благодаря миллиардам от МВФ

Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в августе 2021 года увеличился на $17,18 млрд или на 2,9% – до $618,18 млрд.

Согласно данным центробанка РФ, это максимальный уровень резервов в истории, передает Интерфакс.

Основным фактором увеличения резервов в августе было получение Россией специальных прав заимствования (SDR) на сумму $17,54 млрд в рамках решения Международного валютного фонда (МВФ) о новом распределении SDR среди стран-членов после проведенной фондом эмиссии.

В то же время стоимость монетарного золота в российских резервах в августе уменьшилась на $2,18 млрд или на 1,6% – до $132,7 млрд, его доля в резервах снизилась до 21,5%.

В целом в январе-августе 2021 года резервы РФ увеличились на $22,41 млрд.

Как сообщалось, международные резервы Украины по состоянию на 1 сентября составили $31,61 млрд (в эквиваленте), увеличившись за месяц на $2,66 млрд или на 9,2% благодаря прежде всего поступлению средств в сумме 1,93 млрд специальных прав заимствований (СПЗ) в пределах общего распределения от МВФ

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 