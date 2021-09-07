Импорт дизтоплива в Украину подскочил в августе на 23%

Импорт дизельного топлива в Украину в августе составил рекордные за последние два года 649 тыс. тонн, что на 23,3% больше по сравнению с августом 2020 года.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные исследования рынка "Консалтинговой группы "А-95".

При этом основной прирост импорта пришелся на ресурс из Беларуси, Литвы и на морские поставки.

Так, по сравнению с августом прошлого года импорт дизтоплива из Беларуси вырос на 20% – до 275 тыс. тонн, заняв 42% всего импорта этого вида топлива. Если сравнивать с июнем и июлем 2021 года, то поставки белорусского дизтоплива в августе выросли на 57% и 18% соответственно.

Как отмечают в "А-95", снижение поставок в первые два летних месяца связаны с ремонтными работами на Мозырском НПЗ, которые завершились в начале июля. При этом уже в августе белорусские поставщики вышли на плановые поставки, а также начали догружать объемы, которые были законтрактованы на июнь-июль.

В то же время импорт дизтоплива из Литвы в августе увеличился на 16,2% – до 62,8 тыс. тонн, по сравнению с объемом поставок августа 2020 года (54,1 тыс. т).

Кроме того, еще 20% всего импорта дизельного топлива поступило через порты – 127,3 тыс. тонн, что в три раза больше, чем в августе 2020 года (42,7 тыс. т). Из этого объема 49,8 тыс. тонн пришлось на поставки из Греции, 29,3 тыс. тонн – Индии, 27,8 тыс. тонн – Испании и 6,3 тыс. тонн –Турции.

В то же время поставки дизтоплива из Российской Федерации сократились на 8% – до 183,2 тыс. тонн. Из них 78,7 тыс. тонн было импортировано по железной дороге (+15% к августу 2020 года). Еще 104,6 тыс. тонн топлива производства "Роснефти" через терминал в Гомеле было отгружено оператором поставок – компанией Socar New Energy.

По данным "А-95", в целом по итогам января-августа 2021 года импортные поставки дизельного топлива составили 3,98 млн тонн, что практически соответствует показателю аналогичного периода прошлого года (3,96 млн тонн).

Как сообщалось, импорт автомобильных бензинов в Украину в августе 2021 года составил 137,6 тыс. тонн, что на 26% больше показателя августа прошлого года (109,2 тыс. тонн). Приблизительно такой же объем импорта бензинов в последний раз был зафиксирован в августе 2017 года - 141 тыс. тонн.