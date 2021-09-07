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Наместник Киево-Печерской Лавры пытается вернуть $760 тысяч из банка Жеваго через суд

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Наместник Киево-Печерской Лавры пытается вернуть $760 тысяч из банка Жеваго через суд

Национальная полиция расследует дело о возможном завладении владельцем обанкротившегося банка "Финансы и кредит" Константином Жеваго средствами Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП).

Об этом свидетельствует решение Печерского районного суда Киева от 20 июля, передет Finbalance.

Этим решением суд удовлетворил ходатайство следователя Главного следственного управления Национальной полиции и продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве на 12 месяцев – до 22 июля 2022 года.

Согласно судебным материалам, расследование по этому делу осуществляется по факту возможного завладение владельцем обанкротившегося банка "Финансы и кредит" Константином Жеваго путем обмана средствами Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Речь идет о сумме в $761 тыс., которые были размещены на депозите в банке "Финансы и кредит" на срок с 23 января по 23 июня 2015 года под 12,5% годовых.

Как отмечается в материалах суда, по истечении срока действия депозитного договора доверенное лицо Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры не смогло получить вклад и начисленные проценты, а владелец банка "начал избегать встреч и разговоров с наместником Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, несмотря на предыдущие обещания вернуть средства".

Наместником Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (УПЦ Московского патриархата) с 1994 года является митрополит Павел (Лебедь). Он известен из-за ряда скандальных заявлений и пристрастию к роскошным автомобилям.

Напомним, в начале августа 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам ликвидируемого банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат.

В конце сентября 2019 года следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жевагопо по этому делу. В июле 2021 года по запросу Государственного бюро расследовний (ГБР) Интерпол объявил Жеваго в международный розыск. 

Напомним, временная администрация в банк "Финансы и Кредит" была введена 17 сентября 2015 года. 17 декабря того же года Национальный банк решил ликвидировать банк.

Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 году. Его основным бенефициаром выступает украинский бизнесмен Константин Жеваго.

По данным НБУ, по размеру общих активов на 1 июля 2015 года банк занимал 10 место (38,88 млрд грн) среди 127 действовавших в стране банков.

Ранее председатель НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что 80% кредитного портфеля банка "Финансы и кредит" - это были займы структурам, связанным с его бывшим собственником Константином Жеваго.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Finbalance


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Тю, то за це от судять Жеваго? Та за це орден треба дати!
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07.09.2021 19:16 Відповісти
Паша мерседес привласнені ним грошу сатанинської церкви поклав, чи московські?
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07.09.2021 19:32 Відповісти
В очередь передаст лавровский, "наколядовал" псякрев бабла, теперь Успенским собором спекулируешь... продай мерседесы и восполни трату... Закон знаешь сучий потрох? не попадаешь под гарантирование государства...
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07.09.2021 20:44 Відповісти
Паше-Мерседесу не чуждо ничто людское...
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07.09.2021 21:25 Відповісти
фигасе колядник, этот мерс пузатый.. Наместник Киево-Печерской Лавры пытается вернуть $760 тысяч из банка Жеваго через суд - Цензор.НЕТ 6860
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07.09.2021 23:50 Відповісти
Не корысти ради, а токмо волею пославшего его Кирилла.
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08.09.2021 14:59 Відповісти
отца Павла - кинули)
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08.09.2021 15:37 Відповісти
 
 