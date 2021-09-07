Половина жителей Киева вакцинировались от коронавируса, – КГГА

Хотя бы одну прививку от COVID-19 уже сделали 50% киевлян, завершили цикл иммунизации (прививались двумя дозами) 46% от общего количества вакцинированных.

Об этом сообщила директор городского Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, передает пресс-служба КГГА.

Она уточнила, что прививки от COVID-19 уже сделали 50% киевлян от официальной численности населения города.

"Понятно, что в столице работает много людей из других регионов. Кроме того, люди путешествуют, приезжают по делам или навестить родных. Подчеркиваю, что все жители Украины или иностранцы, имеющие вид на жительство, безотказно и безвозмездно могут вакцинироваться от COVID-19 в Киеве", – добавила Гинцбург.

Она напомнила, что пункты вакцинации в Киеве работают на базе медицинских учреждений столицы (центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические центры, стационарные медучреждения). Кроме того, функционирует в ежедневном режиме Центр массовой вакцинации на базе МВЦ. Также пункты массовой вакцинации открываются в торговых центрах и крупных сетях маркетов.

"Сегодня можно выбирать среди вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (вторая доза) и CoronaVac. Это должно быть аргументом для тех, кто откладывал прививки, отдавая предпочтение тому или иному препарату", – добавила глава департамента.