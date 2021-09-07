Управление делами Зеленского купило два элитных автобуса для VIP-пассажиров "Борисполя" за 5 миллионов

Госпредприятие "Зал официальных делегаций" (аэропорт "Борисполь") Государственного управления делами 18 августа заказало ООО "Аверс-Центр" два автобуса Hyundai H350 с переоборудованными салонами.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

По первому из двух договоров фирма поставит автобус Hyundai H350 с переоборудованным в Premium класс салоном за 2,34 млн грн, по второму – Hyundai H350 с переоборудованным до VIP класса салоном за 2,56 млн грн.

При этом в системе Prozorro не указана спецификация автомобилей. В то же время, согласно информации "Хюндай Мотор Украина", оба автобусы рассчитаны на 9 мест (7+1 у водителя + 1 место водителя), будут иметь перетяжку всех сидений салона автомобиля премиум ЭКО-кожей и алькантарой, кондиционер в салоне, отопитель салона сухого типа, люк крыши.

Hyundai H350 Premium класса также будет иметь TV панель 32 дюйма, мультимедийный комплекс Alpine, а Hyundai H350 VIP класса – столик для переговоров с четырьмя подстаканниками, TV панель 40 дюймов, мультимедийный комплекс Kenwood+Alpine, сенсорный дисплей управления мультимедийной системой с места пассажира в салоне.

Обе закупки произведены без конкуренции, по переговорной процедуре. В обосновании заказчик указал, что такие автобусы решено приобрести для обеспечения бесперебойной работы отдела транспортного обеспечения и предоставления своевременных и соответствующих уровню ГП "Зал официальных делегаций" услуг по обслуживанию пассажиров, учитывая физический и моральный износ автомобильного парка предприятия.

Кроме того, представитель "Аверс-Центр" предоставил документы, подтверждающие статус компании как официального дилера коммерческих автотранспортных средств марки Hyundai на территории Украины и наличие на территории Украины только одного автобуса марки Hyundai модель Н350 с салоном VIP класса и одного Premium класса, право на продажу которого принадлежит только ООО "Аверс-Центр".

В обосновании отмечается, что эти обстоятельства являются основанием для проведения закупки по переговорной процедуре.

На сайте "Хюндай Мотор Украина" не указаны цены на автобусы Н350 VIP и Premium класса, в то же время известно, что цены на обычный автобус Н350 (16 мест) стартуют от 1,12 млн грн.

Учредителями киевского ООО "Аверс-Центр" являются Николай Каравай и директор Иван Коростелев.

Как сообщалось, в конце августа президент Владимир Зеленский определил победителем конкурса на занятие должности главы Государственного управления делами (ГУД, "ДУСя") Игоря Лысого, который и сейчас руководит этим ведомством.