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Минздрав предложил ужесточить карантин с 13 сентября, – Ляшко

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Минздрав предложил ужесточить карантин с 13 сентября, – Ляшко

Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров представление о переходе Украины с 13 сентября на "желтый" уровень эпидемиологической опасности, что подразумевает ужесточение ряда карантинных ограничений.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня состоялось несколько правительственных встреч и совещаний, которые четко показывают, что Украина сегодня превысила индикаторы, которые могут перевести страну из "зеленого" уровня в "желтый". Мы от Минздрава подали соответствующее представление в Кабмин", – сказал министр.

Ляшко добавил, что на текущей неделе состоится заседание Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), которая рассмотрит это представление.

"Скорее всего, что со следующего понедельника Украина перейдет в "желтый" уровень эпидопасности и будут установлены дополнительные ограничения, которые предусмотрены для "желтого" уровня и которые касаются массовых мероприятий", – отметил глава Минздрава.

Как сообщалось, "зеленый" и "желтый" уровни эпидопасности устанавливаются одновременно на всей территории страны, "оранжевый" и "красный" определяются для региона.

В "желтой" зоне запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м площади здания или территории, заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест, заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров. При этом ограничения по времени работы заведений отсутствуют. 

Кроме того, при "желтом" и "оранжевом" уровне эпидемической опасности посещение учебных заведений будет разрешено при условии, если в нем вакцинировано не менее 80% персонала.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Шкодливі тваринки почали хвилюватися, що їх таки можуть почати ****...ти. Та якщо почнеться, то вам ніякий карантин не допоможе...
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07.09.2021 18:31 Відповісти
зелена мерзота має відповісти за всі ці псевдо-карантинні заходи, за ці дурнуваті щеплення; але потрібно привести українські сили до влади...
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07.09.2021 22:17 Відповісти
А ближе к Новому году и Рождеству опять будем в зелёной зоне, бо великому ЗЕ! срочно понадобится в Буковель. Да и корпоративы же обслужить "95 кварталу"
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07.09.2021 22:32 Відповісти
В Україні немає і не було карантину. Подання на введення карантину до Кабміну сан. лікар може зробити лише після введення надзвичайного стану.
Усе це беззаконня можливе лише завдяки мовчазній згоді населення, що у своїй більшості є абсолютно неосвіченим, зокрема юридично.
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07.09.2021 23:06 Відповісти
во всем мире так, нагнули всех, даже "глупые" америкосы и европейцы начали подозревать что их имеют по полной, и начали выходить на протесты.У наших под молчаливое согласие колят шмурдяком и загоняют в зоны, забавно ведь, уколотые у нас, так же будут ограничиваться в правах как и не уколотые.
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08.09.2021 13:02 Відповісти
Не выбирать коронобесов, а новую владу которая посадит их за грати с конфискацией.
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08.09.2021 07:50 Відповісти
Хочуть ще трохи похирити економіку, щоб засісти на кредити, які дуже щедро будуть надані. Шоб потім наші внуки не могли віддати???? Ну, і щоб нарід не бастував проти високих тарифів на газ, які зелена мразота знову звинчує до небес.
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08.09.2021 08:36 Відповісти
а цьому імбецилу все не йметься.
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08.09.2021 10:34 Відповісти
 
 