Авиакомпания Turkish Airlines начнет летать в Николаев
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Авиакомпания Turkish Airlines с 23 сентября откроет регулярные рейсы из Стамбула в Николаев.
Как сообщили в украинском представительстве авиаперевозчика, компания будет летать в Николаев на временной из-за отмены рейсов в соседний аэропорт Херсона, который закроют до конца 2021 года из-за ремонта полосы, передает отраслевое издание avianews.com.
Директор аэропорта Николаев Федор Барна подтвердил появление нового авиаперевозчика.
"(Приход Turkish Airlines, – ред.) связан прежде всего с нашей готовностью принимать эту авиакомпанию. Переговоры мы вели давно, ремонт в Херсоне лишь ускорил этот процесс", – отметил руководитель аэропорта.
Рейсы Стамбул-Николаев Turkish Airlines будет выполнять пять раз в неделю по смешанному расписанию с вылетом в разное время. Такой график сделан для того, чтобы увеличить число возможных стыковок рейсов через Стамбул.
В сентябре рейсы из Херсона в Николаев также перенес украинской лоукостер Bees Airline. Авиакомпания летает в Тбилиси и Анталью.
Как сообщалось, международный аэропорт "Херсон" с 20 сентября и до конца 2021 года будет закрыт для реконструкции взлетно-посадочной полосы. Это позволит принимать дальнемагистральные самолеты Boeing 767.
Стоимость реконструкции составляет почти 500 млн грн. Исполнителем работ стала "Автомагистраль-Юг".
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