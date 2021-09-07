Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа до 1,4 миллиарда

Министерство финансов на состоявшемся 7 сентября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократило объем привлеченных средств до 1,37 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных шестимесячные ОВГЗ были размещены на 34,36 млн грн под 9,73% годовых. В последний раз Минфин размещал такие облигации в конце июня под 9% годовых.

Кроме того, годичные ОВГЗ были размещены на 54,48 млн грн под неизменные 11,15% годовых.

Облигации сроком обращения полтора года были проданы на 1,03 млрд грн под 11,3% годовых.

От размещения двухлетних облигаций под 12,09% годовых поступило 155,73 млн грн.

Еще 29,93 млн грн принесло размещение трехлетних ОВГЗ, при этом ставка доходности по этим ценным бумагам была повышена до 12,45% с 12,4% годовых на предыдущем аукционе.

Кроме того, пятилетние ОВГЗ были размещены на 64,81 млн грн под 12,59% годовых.

Как сообщалось, неделей ранее Минфин на аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) увеличил объем привлеченных средств до 6,48 млрд грн, благодаря размещению ценных бумаг в долларе США. При этом Минфин повысил ставки по долгосрочным ОВГЗ в гривне.